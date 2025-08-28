No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Esto tienen en común los animales antes y después de ser adoptados

Más allá de los cuidados básicos, lo que resalta es el impacto emocional que un hogar seguro genera en ellos.

28 de agosto de 2025 - 02:45 p. m.
Imagen de referencia. Antes miradas tristes, después sonrisas plenas: así muestran los animales el cambio tras ser adoptados.
Foto: Alcaldía de Cali
Un reciente video compartido en Instagram por la cuenta @proyecto_salvavidas ha conmovido a cientos de usuarios al mostrar el antes y el después de varios animales rescatados. La pieza audiovisual revela un detalle que todos comparten al llegar a un nuevo hogar: su sonrisa.

Las imágenes, que contrastan el momento en que los animales estaban en condición de abandono con la etapa posterior a ser adoptados, evidencian cómo su expresión cambia por completo. Al inicio, se ven rostros apagados, miradas tristes y cuerpos que reflejan desconfianza. Sin embargo, tras recibir cuidados y afecto, los mismos animales aparecen con el hocico abierto y una expresión que los seguidores describieron como “una sonrisa de felicidad”.

El material se ha viralizado rápidamente, acompañado de mensajes de usuarios que destacan la importancia de la adopción responsable. “Esa sonrisa no tiene precio”, escribió uno de los comentarios más repetidos en la publicación.

De esta manera, el video se convierte en un recordatorio de cómo un gesto humano puede transformar la vida de un animal. Más allá de los cuidados básicos, lo que resalta es el impacto emocional que un hogar seguro genera en ellos, un cambio que, como lo muestra la grabación, se refleja en algo tan simple y poderoso como sonreír.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

