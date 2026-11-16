El felino llegó de manera espontánea al lugar donde los funcionarios permanecían retenidos en el departamento de Arauca. Con el paso de las semanas, el gato se adaptó a la rutina de ambos hombres, transformándose en un símbolo de afecto y…

En medio de la incertidumbre y el aislamiento que marcaron los 553 días de cautiverio de los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, un pequeño felino llamado Pacho se convirtió en su principal soporte emocional y compañero inseparable.

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Pacho, el gato que acompañó a dos agentes del CTI durante 553 días de secuestro en Arauca

El felino llegó de manera espontánea al lugar donde los funcionarios permanecían retenidos en el departamento de Arauca. Con el paso de las semanas, el gato se adaptó a la rutina de ambos hombres, transformándose en un símbolo de afecto y compañía en medio de la adversidad.

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Durante una entrevista concedida al periodista Mao Doncel Durán, uno de los funcionarios destacó el profundo vínculo que forjaron con el animal durante el encierro. “Pacho es muy amigo de nosotros. Es nuestro compañero, nuestra guía. Duerme con nosotros, come con nosotros”, relató al recordar la cercanía cotidiana con la mascota.

La convivencia también dejó espacio para momentos de distensión que aliviaron la carga del secuestro. Según narró el agente, en una ocasión Pacho cazó una lagartija, pero el reptil logró escapar justo cuando el funcionario intentó intervenir para ayudarlo. A partir de ese episodio, el felino comenzó a maullarle con insistencia, aparentemente convencido de que su compañero humano se había comido su presa.

Esta historia evidencia cómo la presencia de un animal logró brindar alivio, humanidad y esperanza a los dos investigadores, quienes encontraron en Pacho un refugio afectivo para sobrellevar más de año y medio privados de la libertad.

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