Pareja vuelve de luna de miel y halla a un gato viviendo en su casa

Una pareja británica vivió una sorprendente experiencia al regresar de su luna de miel: un gato negro había permanecido varios días dentro de su vivienda en remodelación, como si se tratara de un regalo inesperado del destino.

Después de dos semanas y media de viaje, Ashley acudió a revisar la casa que está en construcción. Al llegar, se topó con una escena insólita: un gato negro sentado tranquilamente en la ventana. En declaraciones a Newsweek, relató que al principio pensó que podía tratarse de la mascota de algún vecino, pero pronto se dio cuenta de que el animal se había instalado allí durante su ausencia. Un vecino incluso salió a preguntarle si el gato era suyo, lo que confirmó que no pertenecía a la pareja.

El felino, al que después bautizaron como Phantom, habría quedado atrapado cerca de una semana en la vivienda sin que nadie lo notara. Durante ese tiempo sobrevivió mordisqueando unas galletas de chocolate olvidadas y bebiendo agua de un cubo que dejaron los trabajadores. Pese a las condiciones, Phantom se comportó con notable cuidado: solo ensució en dos sitios, aunque uno de ellos dañó unas puertas recién compradas para la obra.

Ashley recordó que, la primera vez que entró, el gato se escabulló de habitación en habitación a través de agujeros en las paredes. Finalmente, lo encontró escondido tras material de instalación, demasiado asustado para moverse. Decidió no forzarlo y le dejó un cuenco con agua. Desde entonces, la convivencia se convirtió en una especie de juego de escondidas: a veces escuchaban la campanilla de su collar, otras pensaban que había desaparecido.

Lo hallaron en varias ocasiones bajo la bañera o detrás de los armarios, siempre tímido y reacio a salir, aunque nunca les bufó. Fue Bronwen quien finalmente consiguió cargarlo y dejarlo fuera de la casa.

La pareja reconoció que le encantaría quedarse con él, pero suponen que tiene dueño, pues lleva collar y se ve bien cuidado. Como recién llegados al vecindario, no quieren dar la impresión de haberse apropiado de un gato ajeno. Por ello, su plan es dejar que Phantom entre y salga libremente. De hecho, ya lo han visto varias veces merodeando por el jardín. Si decide quedarse, lo llevarán al veterinario para comprobar si tiene microchip y así localizar a sus propietarios.

La historia de Phantom no tardó en viralizarse. Ashley compartió la foto del inesperado visitante en el foro r/CatDistributionSystem de Reddit, donde superó los 20.000 votos positivos y recibió más de 500 comentarios. Los usuarios reaccionaron con humor y ternura: uno bromeó diciendo “¿Ah, ya volvieron? Pues buena suerte, ¡he cambiado las cerraduras!”, mientras otro recordó que “los gatos negros traen buena suerte a los matrimonios”.

De momento, Phantom sigue rondando la casa como un vecino más. La pareja espera que, con el tiempo, logre reencontrarse con su dueño o quizá decida adoptar a la joven familia como su nuevo hogar.

