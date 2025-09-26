La historia detrás del video de Moon, la perrita abandonada en una gasolinera

Moon permanecerá bajo observación veterinaria antes de ser esterilizada. Foto: @desideratarescue

La desgarradora reacción de una perrita, tras ser encontrada abandonada en una gasolinera de Oklahoma, Estados Unidos, fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El rescate estuvo a cargo de Desiderata Rescue, organización dirigida por Miriam Kelly, quien bautizó a la perrita como Moon por su característico aullido. El video, publicado en la cuenta de TikTok del refugio, acumula más de 151,000 reproducciones y muestra el momento en que una vecina del área se topó con la perrita, sola y asustada.

Según explicó Kelly a Newsweek, la gasolinera fue probablemente elegida por quienes abandonaron a Moon debido a que ya no cuenta con tienda en funcionamiento ni empleados, y se encuentra en una carretera aislada, lo que facilita el abandono sin ser descubierto.

El caso de Moon refleja un problema mayor: de acuerdo con datos de la ASPCA, el 60 % de los perros y gatos que ingresaron a refugios en 2024 eran animales callejeros. Kelly advierte que en Oklahoma existe una “terrible cultura” en torno a las mascotas, marcada por la falta de esterilización, camadas no planificadas y criadores clandestinos. “Muchos ven a los perros como herramientas de trabajo y los descartan cuando dejan de ser útiles”, lamentó.

A pesar de este panorama, Moon ha mostrado avances positivos en su recuperación. La perrita, descrita como dulce y juguetona, se está adaptando bien a la convivencia con otros animales, aunque aún muestra cierta dominancia al compartir comida, algo común en perros que han pasado hambre.

Moon permanecerá bajo observación veterinaria antes de ser esterilizada y, posteriormente, estará disponible para adopción fuera del estado. Kelly aseguró que su objetivo es darle una nueva oportunidad y transformar esos aullidos de tristeza en muestras de alegría.

