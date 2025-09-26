Vecinos instalan timbre para que la perrita del barrio los visite a diario (video)

Para controlar las visitas, Fenton instaló un timbre de práctica en su hogar, y en pocas semanas Emmy aprendió a usarlo. Foto: emmythelabofficial

Russell Fenton adoptó a su perrita labradora, Emmy, cuando tenía apenas ocho semanas de vida. Hoy, con siete años, la mascota se ha convertido en parte esencial de la vida de sus vecinos en el condado de Orange, California, gracias a una rutina que inició en 2023.

Cada día, Emmy corre desde la casa de Fenton hasta la de Linda Rose y su esposo, Mark, para tocar el timbre y recibir premios, caricias y compañía. Lo que comenzó como una visita ocasional en la entrada se transformó en una costumbre entrañable que, incluso, se ha vuelto viral en redes sociales, acumulando millones de reproducciones.

Para controlar las visitas, Fenton instaló un timbre de práctica en su hogar, y en pocas semanas Emmy aprendió a usarlo. Más tarde, Linda Rose aceptó colocar uno en su casa. Con el comando “Ve a ver a Linda Rose”, la perrita acude entusiasmada, moviendo todo su cuerpo de felicidad.

Los vecinos consideran estas visitas el mejor momento del día y suelen tener agua, premios e incluso regalos listos para ella. Además, la relación entre ambas familias se ha fortalecido tanto que Linda Rose se convirtió en la madrina de Emmy y la cuida cuando Fenton está de viaje.

Las publicaciones de sus encuentros han recibido comentarios de apoyo de miles de personas que aseguran que Emmy les brinda alegría en tiempos difíciles. Según Fenton, lo más valioso es ver cómo su mascota transmite felicidad no solo a su entorno cercano, sino también a millones de personas alrededor del mundo.

