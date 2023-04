¿Por qué los gatos acompañan a sus dueños al baño? Esto significa

Algunos felinos no pueden soportar la necesidad de explorar el hogar entero, por lo que un portón cerrado puede representar una de sus mayores amenazas y temores. Foto: Unsplash

Varios propietarios de mininos han vivido la misma escena: están intentando entrar al baño cuando, de repente, su felino interrumpe su privacidad. Otro ejemplo ocurre cuando usted vuelve a su hogar después de su jornada laboral y termina encontrando al gato ocupando uno de los espacios más personales para los seres humanos. ¿Cuáles son sus motivos para apoderarse de estos lugares?

Lea también: ¿Por qué mi gato siempre quiere estar conmigo?

Este espacio puede convertirse en un parque de diversiones para los felinos. En primer lugar, puede establecer esta área como su campo de juego, pues existen varios objetos o productos que pueden llamar su atención. Por ejemplo, el usar la bañera, los rollos de papel higiénico y las batas colgando en la pared pueden convertirse en un entretenimiento que llame su atención de forma constante.

Debido a que las bebidas que los propietarios les dejan a sus mascotas pueden calentarse rápidamente, los felinos pueden optar por buscar agua fresca directamente del grifo o la bañera. Otros felinos incluso disfrutan al lamer el agua de baño.

El sitio The Spruce Pets asegura que algunos felinos no pueden soportar la necesidad de explorar el hogar entero, por lo que un portón cerrado puede representar una de sus mayores amenazas y temores. Por ello, a medida que pasa el tiempo, algunos gatos se percatan que el baño es uno de los espacios más misteriosos del hogar, pues su puerta siempre está cerrada. Entonces, ellos quieren estar en su interior para asegurarse de que no se pierdan de los secretos que oculta este espacio.

Lea: ¿Cómo saber si mi gato me quiere? Cinco señales de que su gato es feliz con usted

Los lados redondeados del fregadero parecen acoplarse perfectamente a la cuna del cuerpo de los gatos. Además, la frescura del espacio y el agua que sale del grifo pueden ser la combinación perfecta para llamar la atención de los felinos.

El sitio The Spruce Pets afirma que algunos felinos necesitan estímulos que les recuerden a sus dueños cuando ellos no están. Por esto, necesitan oler espacios, elementos o cosas que puedan permitirle que lo tienen cerca. El baño, además de ser espacio repleto de aromas de su propietario, también cuenta con “rituales” que los felinos no presencian de forma seguida: ver a su dueño cepillándose los dientes, peinarse o bañarse.

Lea: ¿Por qué los gatos muerden a sus dueños? Estas son algunas razones

Los gatos que son cachorros suelen perseguir a su madre a todas partes. De esta manera, ellos logran aprender varias habilidades de ella, así como sentirse seguros y protegidos. Experto Animal asegura que varios propietarios pueden mantener una relación paterno-filial con su felino, por lo que siguen ocupándose de él como lo haría una madre: alimentándolo, limpiando su caja y ofreciéndole cariño.

Por ello, algunos gatos pueden perseguir a sus dueños, pues, al estar lejos de su madre y hermanos, necesitan un resguardo para refugiarse y, en este caso, ese será su propietario, con quien se sienten seguros, protegidos y, además, recibirán todos sus cuidados para atender sus necesidades básicas.

Esto también ocurre cuando los felinos duermen con sus dueños: no hay mayor muestra de vulnerabilidad que dormir con alguien. Esto significa que su felino se siente cómodo con usted y no lo ve como una amenaza.

Lea: ¿Qué es lo que más odian los gatos? Aquí siete cosas que, quizás, no sabía

Otro ejemplo es el amasado que realizan los mininos a sus propietarios. La revista Nature’s Variety afirma que esta es una de las principales estrategias que usan los gatos para decirle que lo quieren. Este amasado está relacionado con el masaje que los gatitos realizan en el vientre de su madre para estimular la producción de leche y que se fortalezca el vínculo entre ambos. Por ello, su felino puede estar mostrando la felicidad que le causa estar con usted al recordar este gesto de su infancia.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com