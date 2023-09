¿Por qué los gatos ignoran a sus dueños?

Según expertos, los gatos sí reconocen cuando sus dueños los llaman. Foto: Pixabay

Primero que todo: su gato no lo ignora. A diferencia de los perros, los gatos son seres independientes que, aunque tienen sus momentos en los cuales expresan cariño a sus tenedores, son animales que prefieren menor contacto, pero esto no quiere decir que no quieran a su familia, al contrario, ellos tienen sus propias maneras de demostrar amor.

Isabella Roa, MVZ y profesional de desarrollo técnico en Gabrica, asegura que este comportamiento de independencia es algo innato en su especie. “Esto no significa que no haya un vínculo con sus dueños, no significa que no los quieran, simplemente es importante respetar esa independencia”, explica la veterinaria a La Red Zoocial.

Para evitar que su felino “lo ignore o no le preste atención” es importante fortalecer la relación mediante diferentes actividades, como juegos o tiempo de calidad. Eso sí, dice Roa, respetando esos espacios y privacidad. “Muchas veces podemos llegar a interrumpir esos momentos donde anhelan esa soledad tan importante para ellos y, por eso, en muchas ocasiones pueden ignorarnos, porque es un momento importante que estamos arruinando”, indica la experta. En pocas palabras, y así suene ilógico, debemos acomodarnos a sus espacios y solicitudes.

Los gatos pueden ignorar a sus dueños por diferentes razones, las principales son:

Porque el gato quiere estar solo.

Porque el gato no se siente cómodo con usted.

Porque llegó una nueva persona al hogar y no se siente en confianza.

Porque llegó un nuevo animal al hogar y se siente amenazado.

Porque usted lo trató mal o ignoró antes.

Porque su gato siente dolor o está enfermo.

Por la edad de su gato, a medida que envejecen, disminuyen sus capacidades sonoras.

Por esta razón, es importante que se favorezca la socialización entre dueño y gato (especialmente a una temprana edad) ¿Cómo hacerlo? Mediante juegos, snacks o alguna actividad de interés para el felino. “Es posible ayudarnos de snacks o de algún alimento que despierte su interés para que relacionen el cariño y el vínculo como algo positivo, mientras fortalecemos esta socialización”, agrega la veterinaria.

Efectivamente. Los gatos entienden el llamado y si desde pequeños los acostumbramos a un nombre, o algún tipo de señal, incluso a un sonido, ellos lo entenderán. Roa indica que es importante ser repetitivos y constantes. Los gatos, al igual que los perros, son animales que necesitan de repeticiones constantes para que puedan captar esta señal y, por ende, “nos hagan caso”.

Sin embargo, y así entiendan el llamado, siempre dependerá del fin con el que lo hagamos. Como ya mencionamos anteriormente, los gatos son animales independientes y muchas veces disfrutan en su mayoría de esa soledad, por lo cual va a depender de la ocasión en que se realice este llamado. Por lo cual, si es un momento muy sagrado donde ellos quieren estar solos y están disfrutando, es posible que nos ignoren a propósito.

Así que lo más importante en este proceso es la paciencia y comprender que el instinto y conducta de cada animal es diferente. “En el caso de los gatos, son animales solitarios, independientes, y es algo que no podemos cambiar, es su instinto, es propio de ellos, y esto debe ser respetado”, finaliza por decir Isabella Roa.

