¿Por qué los gatos se van o se esconden cuando van a morir? Explicación y razones

Cuando un gato se aísla, no significa rechazo: responde a una conducta natural heredada de sus antepasados salvajes. Foto: Unsplash

En los últimos días de vida, muchos gatos muestran un comportamiento que angustia a sus dueños: se alejan, se esconden o buscan lugares apartados para pasar sus últimos momentos. Esta conducta no responde a un deseo de dejar a sus cuidadores, sino a una combinación de instinto, malestar físico y necesidad de privacidad. A continuación, se exponen las principales razones por las que los gatos adoptan este comportamiento al enfrentarse al final de su vida.

1. Instinto de autoprotección

Desde su pasado salvaje, los felinos han mantenido mecanismos de supervivencia: cuando un animal está enfermo, débil o moribundo, se vuelve más vulnerable a depredadores o a ataques de otros animales. Por ello, tiende a ocultarse en lugares seguros y aislados. En el caso felino doméstico, aunque no estén expuestos a esos peligros, conservan ese “programa” de refugiarse.

2. Sensación de vulnerabilidad y malestar

Cuando un gato se encuentra muy enfermo o cerca del final, su cuerpo sufre fatiga, dolor, pérdida de apetito o movilidad reducida. Buscan entonces un lugar tranquilo, lejos de estímulos que puedan causarle estrés o incomodidad, como ruido, otros animales o personas. Esta retirada también les permite descansar con menos interrupciones.

3. Conservación de energía

El proceso del declive físico exige mucha energía: el cuerpo está enfrentando fallos orgánicos, debilidad general o enfermedad crónica. Al aislarse, el gato reduce la actividad, se mueve menos y evita gastar fuerzas en interacciones que ya no puede sostener bien. Esta conducta de “ocultamiento” viene entonces también de la necesidad de conservar lo poco que le queda.

4. Evitar exposición al dolor o al rechazo

Algunas investigaciones indican que los gatos pueden ocultar sus síntomas para no parecer presas fáciles. Asimismo, al aislarse, evitan la interacción con otros animales o personas que, aunque bienintencionadas, podrían alterar su estado o provocarle estrés adicional.

5. Cambios sensoriales y cognitivos

Los gatos poseen sentidos muy agudos: pueden detectar cambios químicos, de olor o fisiológicos que indican que su cuerpo está fallando. Aunque no pueden entender la muerte como los humanos, sí perciben que algo no va bien. En la práctica, esto puede llevarles a buscar soledad, alejándose de zonas de actividad común.

¿Qué debe hacer usted como dueño?

Respetar el espacio : si su gato busca un lugar alejado, no lo fuerce a salir ni lo moleste constantemente.

Vigilar signos de sufrimiento : pérdida de apetito, dificultad para moverse, respiración alterada o cambios drásticos de comportamiento pueden indicar que necesita atención veterinaria.

Ofrecer comodidad : asegúrese de que tenga acceso a agua, alimento cercano, una cama cómoda y un ambiente tranquilo sin ruidos fuertes.

Consultar con el veterinario: para valorar calidad de vida, dolor y opciones de cuidados paliativos o eutanasia si fuera necesario.

Cuando un gato se va o se esconde antes de morir, no es un acto de rechazo hacia usted, sino una manifestación de su naturaleza felina y de las dificultades físicas que atraviesa. Comprender este comportamiento le permite brindarle el mejor acompañamiento en sus últimos días, con respeto, atención y tranquilidad.

