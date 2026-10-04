¿Por qué mi gato me muerde de la nada?

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Muchos tutores experimentan la desconcertante situación de estar acariciando a su gato en un momento de calma y, al segundo siguiente, recibir un mordisco. Aunque parezca un comportamiento impredecible o impulsivo, la etología felina señala que estas agresiones responden a causas específicas y no ocurren sin motivo.
A continuación, le presentamos las razones principales verificadas por especialistas en comportamiento animal:
- Sobreestimulación por caricias: es la causa más frecuente. Los gatos poseen corpúsculos táctiles muy sensibles en la piel. Cuando se les acaricia durante un tiempo prolongado o en zonas vulnerables (como el abdomen, las patas traseras o la base de la cola), la sensación pasa de ser placentera a resultar incómoda o dolorosa. El mordisco funciona como un límite para detener el contacto.
- Redirección de la agresión: si un gato se asusta o se frustra por un estímulo externo que no puede alcanzar (por ejemplo, al ver a otro animal por la ventana o escuchar un ruido fuerte), acumula tensión. Si usted lo toca en ese instante, el animal desviará su respuesta defensiva hacia la persona más cercana.
- Juego no canalizado: en felinos jóvenes o que pasan mucho tiempo solos, morder es una forma de liberar energía o simular la conducta de caza. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando se acostumbra al animal desde cachorro a jugar directamente con las manos humanas.
- Llamado de atención o solicitud de espacio: el gato puede morder suavemente para pedir que finalice una interacción, para solicitar comida o simplemente para solicitar que le dejen tranquilo.
- Dolor o problemas de salud: una mordedura repentina ante un toque sutil puede indicar un malestar físico puntual, como dolor articular, problemas dentales o hipersensibilidad cutánea. Si la conducta aparece de forma repentina en un gato adulto que antes no lo hacía, es fundamental consultar al veterinario.
La clave para prevenir la mordida
Los gatos rara vez muerden sin advertir antes. Aunque el ataque parezca repentino, el animal suele emitir señales corporales previas que expresan incomodidad:
- Movimiento rápido o espasmódico de la cola (de lado a lado).
- Aplanamiento de las orejas hacia atrás o hacia los lados.
- Rigidez corporal y cese del ronroneo.
- Dilatación de las pupilas y giro repentino de la cabeza hacia la mano.
- Inquietud o pequeñas contracciones en la piel del lomo.
Para evitar estos episodios, observe detenidamente la postura del felino, respete sus tiempos de interacción y restrinja las caricias a la zona de la cabeza, mejillas y barbilla, interrumpiendo el contacto en cuanto perciba cualquiera de las señales mencionadas.
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