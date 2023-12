¿Qué cosas pueden recordar los gatos?

Los gatos cachorros tienen mejor memoria y una capacidad de aprendizaje superior a la de los felinos senior. Foto: Pixabay

Los gatos tienen capacidades que no todos los animales poseen, como, por ejemplo, el poder recordar diferentes cosas. De acuerdo con los expertos, aunque la memoria es una función del cerebro desarrollada principalmente por los homínidos (humanos, orangutanes, gorilas y chimpancés), otros animales como los gatos también pueden recordar, esto debido a que su sistema nervioso absorbe conocimiento y, por lo tanto, almacena recuerdos.

La investigación Cats learn the names of their friend cats in their daily lives, publicada en Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas a nivel mundial, asegura que los gatos pueden recordar sus propios nombres, los nombres de otros gatos con los que están familiarizados y los nombres de las personas que viven en su mismo hogar.

“Lo que descubrimos es sorprendente. Quiero que la gente sepa la verdad. Los felinos no parecen escuchar las conversaciones de las personas, pero de hecho lo hacen”, explicó Saho Takagi, etóloga felina y una de las autoras del estudio, a The Asahi Shimbun.

De acuerdo con Takagi, los gatos aprenden los nombres al observar las interacciones de terceros en el hogar. Además, la experta explica que estos animales tienen una memoria episódica, lo que quiere decir que pueden recordar otras cosas como dónde se encuentran ciertos objetos, personas, acontecimientos o rutinas.

Por su parte, Anita Kelsey, especialista en comportamiento felino del Reino Unido y autora de Let’s Talk About Cats, asegura que, aunque la memoria de los gatos es episódica, algunos ejemplares pueden llegar a recordar eventos traumáticos de su vida, como, por ejemplo, situaciones de maltrato o abandono.

Finalmente, las expertas concuerdan con que los gatos cachorros tienen mejor memoria y una capacidad de aprendizaje superior a la de los felinos senior debido a la plasticidad neuronal. Por esta razón, es mucho más sencillo adiestrar a los mininos durante sus primeros años de vida.

