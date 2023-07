¿Qué hace un gato cuando está enojado?

Un felino enojado es, por lo general, un animal que siente miedo por una situación específica de la que cree que no puede escapar. Foto: Pixabay

Aunque los mininos suelen ser tranquilos y aman estar en su espacio, existen algunas situaciones que pueden molestarlos y, por lo tanto, generar alguna reacción que deje en evidencia su enojo.

De acuerdo con el portal Mis Animales, un felino enojado es, por lo general, un animal que siente miedo por una situación específica de la que cree que no puede escapar. Es allí cuando considera el ataque como una opción para defenderse.

Los gatos suelen enojarse por cambios en su rutina, que le hacen sentirse amenazado en su posición de privilegio. “El gato siente que puede dejar de ser el protagonista del hogar y moviliza sus recursos para restablecer el statu quo” indica el portal Soy un gato.

Otro motivo que explica que el gato se enoja de la nada es porque lo acariciamos en exceso. Cabe recordar que el nivel de tolerancia de caricias es distinto en cada felino y todo depende de su carácter.

Adicional a lo anterior, si su gato está acostumbrado a una rutina de comida y aseo y esta cambia, es muy probable que se enfade. Para ellos es muy importante seguir una rutina que les beneficie, por lo que debe procurar alimentarlos a la misma hora cada día.

Una última causa tiene que ver con su naturaleza. Al ser presas, los gatos esconden muy bien el dolor y su forma de actuar contra el acercamiento a alguna parte del cuerpo que les duele es con agresividad para camuflarlo. Por ello, si detecta alguna reacción de dolor en su gato o si se vuelve agresivo de repente sin motivo aparente, es muy importante que visite al veterinario para que le haga un examen completo.

Pero, a pesar de que sea un comportamiento habitual, el gato suele dar algunas señales que indican que está en ese estado de ánimo. En La Red Zoocial le contamos cuáles son algunas de ellas.

🐱 Lo ignora

No atiende a su llamada, evita mirarlo o parece no verlo aunque esté a su lado. De acuerdo con el portal Soy un gato, este es un indicio inequívoco de que está dando a entender que usted ha hecho algo que no le ha gustado y que por ello está enfadado. Hay que darle tiempo antes de volver a acercarse a él.

🐱 Esconde sus pertenencias

Suele ser usual que los gatos reaccionen escondiendo los objetos de sus dueños cuando estos se marchan de vacaciones. Este es un llamado por parte de los felinos para reclamar atención.

🐱 Mueve de forma rápida la cola

La cola de los gatos una herramienta importante para comunicarse con otros gatos y otras especies (como los humanos). Si el gato agita su cola de un lado a otro, no quiere decir que esté feliz de verle, sino todo lo contrario: significa que está molesto y enojado.

Por lo tanto, debe estar atento, porque aquí es cuando podría morder o arañar. Cuanto más la muevan, mayor será su enojo, por lo que trata una señal que debe ser tratada con precaución.

Por el contrario, si mueve la cola muy suavemente, significa que está feliz, y probablemente con ganas de jugar.

🐱 Arquea la espalda y se eriza

El portal Soy un gato explica que arquear la espalda y erizar el pelaje para aparentar ser más grande es una estrategia de defensa natural de los gatos hacia una amenaza.

Al tratarse de una evidencia de alta intensidad de su enfado, no debe acercarse y debe darle tiempo.

🐱 Gruñe o maulla en tono alto

Este sonido guarda no es muy similar al ronroneo, así que le resultará desagradable. Lo mejor que puede hacer si lo escucha es no agobiar al felino y darle tiempo para que se tranquilice.

El portal Purina indica que lo más importante es no limitar los movimientos del gato si este muestra alguna señal de que no está a gusto. “Si por algún motivo tiene que limitar sus movimientos, no olvide su seguridad ni la suya. Por ejemplo, puede utilizar una toalla o solicitar la ayuda de alguien que agarre a su gato mientras le administra alguna medicina”, se lee en la página web.

No olvide jugar con su felino de forma segura y nunca utilice los dedos de las manos ni de los pies para provocar un ataque del animal, incluso, si juega con gatitos.

Por último, pero no menos importante, nunca golpee o le grite a su gato aunque lo haya mordido o arañado. Lo único que provocará es una reacción de miedo que podría agravar la situación. En lugar de lo anterior, premie a su gato y refuerce los comportamientos positivos que este tenga.

