Esto hacen los gatos cuando su amo está triste

Los resultados de varias investigaciones muestran que los felinos detectan e interpretan señales emocionales de su círculo social. Foto: Pexels

Estudios han demostrado que los felinos utilizan señales visuales y auditivas para reconocer cómo se sienten las personas. De hecho, ellos también cambian su comportamiento en función de las emociones humanas, como si adoptaran habilidades sociales para poder relacionarse mejor con sus propietarios.

El portal The Dodo asegura que los propietarios pueden determinar que los gatos están respondiendo a sus emociones si observan detallademente el comportamiento de estos animales. Si ellos se acercan cuando sus propietarios están llorando o se encuentran deprimidos, probablemente aprendieron que abrazarlos es una forma de incrementar su bienestar y tranquilidad.

“Si ellos están demostrando de forma constante un comportamiento amoroso cuando usted está triste o enojado, entonces puede asumir con seguridad que ellos saben cuando usted se está sintiendo mal y que necesita una motivación emocional extra”, explicó la médica veterinaria Sarah Wooten para The Dodo.

Como explica el portal PetCube, los felinos pueden sentimientos gracias al trato que reciben por parte de sus dueños. Esto puede incluir un ceño fruncido y una voz apática por parte de sus amos, que les muestra que ellos se están sintiendo mal.

Otros propietarios pueden preguntarse cómo diferencian cuando un gato quiere acompañarlos en medio de su tristeza, o si simplemente quiere ser alimentado. El experto en comportamiento animal Shadi Delshad le comentó a PetCube que se deben analizar los patrones y las rutinas de comportamiento en los animales. Por ejemplo, si usted se da cuenta de que su gato se acerca cada vez que se siente mal, es probable que este sea un comportamiento aprendido y que ellos saben cómo se está sintiendo usted.

“Si tiene suerte, un felino podrá intentar ayudarlo haciéndolo sentir mejor, sentándose en su regazo, ronroneando o pegando su cabeza con la suya”, explica la médica veterinaria Sarah Wooten para The Dodo.

El portal PetCube también asegura que algunos gatos pueden acercarse y acurrucarse cuando sus propietarios están deprimidos. Algunos ronronean y se frotan más de una vez, porque sienten que su dueño está mal. No obstante, este tipo de comportamientos varían dependiendo de la personalidad del felino.

Los resultados de varias investigaciones muestran que los felinos detectan e interpretan señales emocionales de su círculo social. En el proceso de domesticación, los gatos han logrado desarrollar habilidades cognitivas y sociales, para comprender mejor las emociones humanas. Por esto, ellos pueden cambiar su comportamiento dependiendo de las emociones que perciben por parte de su sdueños.

El portal PetCube asegura que, entre los comportamientos comunes que adoptan los gatos para reconfortar a sus dueños, se encuentran los siguientes: sentarse cerca de ellos, frontarse con ellos y ronronear.

Fredy Manrique es un veterinario y máster en etología clínica y bienestar animal de la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera, ha sido testigo de varios animales deprimidos. Él asegura que hay múltiples formas de diferenciar la tristeza en los animales de la depresión: “cuando la mascota no busca tener interacción con las personas, no come bien, no busca el juego, y son síntomas continuos, probablemente tiene depresión. A pesar de que lo lleven al médico veterinario, no le detectan ningún cuadro de base patológica, como un dolor crónico, una dermatitis o cualquier tipo de problema sanitario que pueda tener el animal”, comentó el experto para La Red Zoocial.

“El gato es más territorial, el perro más social. Un cambio en el entorno social del perro lo pueden afectar, un cambio en el entorno territorial del gato lo pueden afectar”, explica Fredy Manrique. “Por ejemplo, algo elemental como los ruidos desconocidos, que estén haciendo obras en la calle o que esté el gato de un vecino maullando, esto puede generar cambios en la conducta de un gato y que pueden derivar en depresión, anorexia o que dejen de comer”, concluye el experto.

Soledad: los gatos son reconocidos por ser animales independientes. No obstante, la soledad también puede llegar a asfixiarlos si es demasiado continua.

No suplir necesidades básicas: si su mascota no se está alimentando bien, no tiene agua potable, refugio o seguridad, puede correr mayor riesgo de sufrir depresión.

Impedir que hagan actividades propias de su especie: los gatos son animales territoriales, con hábitos de vida solitarios, con estructuras sociales flexibles y dependientes de las condiciones ambientales, predadores y suelen rechazar elementos nuevos o desconocidos. Por ello, los felinos necesitan marcar su territorio frotando y rascando objetos, tener escondites, mantener rutinas y jugar a cazar, sobre todo para convivir con otros felinos.

Los perros suelen vivir en grupo y tienen estructuras jerárquicas con otros miembros de su especie. Requieren de compañía e interacciones sociales diarias y que respeten su orden social cuando viven en manada.

Duelos: “cuando los animales viven duelos, abandono o están expuestos a maltrato, golpes y gritos”, explica la zootecnista Vanessa Henao.

Aburrimiento: hay varios perros y gatos aburridos en casa. Ellos requieren realizar actividades que estimulen sus sentidos, como explorar y usar su olfato para encontrar lugares nuevos.

Mudanza o cambio de familia: romper los vínculos que un gato ha construido con su entorno o con su dueño pueden ser motivo suficiente para generar bastante tristeza en el animal. A pesar de ser considerados independientes, ellos suelen apegarse a sus hogares.

Una herida: los felinos o caninos pueden herirse después de jugar un rato, salir a pasear o pelearse con otros animales. Si su gato está lastimado y no puede realizar actividades que normalmente disfruta, es probable que esté triste o deprimido.

Una enfermedad: la tristeza de su mascota también puede ser producto de algún tipo de afección que debería ser verificada por un veterinario. Enfermedades del hígado, dentales y respiratorias podrían estar afectando las emociones de su animal. Hay procesos depresivos asociados a enfermedades crónicas. Por ejemplo, un dolor, como una artrosis, o un problema crónico, que pueda afectar la vida del individuo.

Estrés y ansiedad: si su gato o perro está expuesto a constantes situaciones de estrés, puede desarrollar problemas emocionales bastante graves. Los castigos, la falta de una alimentación saludable y las peleas pueden generar tristeza en su animal de compañía.

Traumas: los gatos también pueden tener residuos emocionales o recuerdos tristes por eventos del pasado. Experimentar una agresión o alguna experiencia traumática puede verse reflejado en una profunda tristeza y miedo.

Aburrimiento: el encierro en los gatos puede evitar que corra riesgos en las calles. Pero, estar demasiado tiempo en el interior del hogar puede causar tristeza y cansancio. Durante la pandemia, el aislamiento excesivo en los humanos ocasionó daños en su salud mental. Lo mismo puede ocurrir con los gatos.

El etólogo Fredy Manrique afirma que se le debe cambiar la vida al perro o al gato, para poder mejorar su situación emocional. “Desafortunadamente, se tiene la tendencia de recetar medicamentos, o solo brindarle entrenamiento, exclusivamente darle esencias florales. Se debe apuntar a darle todo esto a los animales. Al igual que con los seres humanos, se puede recetar medicación, pero se le debe cambiar la vida al perro o el gato”, comenta el experto.

Manrique hace énfasis en que se le deben brindar medicamentos a los animales, para poder mejorar su situación emocional. “Hay casos en donde, si no se receta un medicamento, la vida de los animales puede peligrar. Por ejemplo, la anorexia en los gatos o el estrés postraumático en los perros, es necesario darles medicamento para que no mueran”, afirma Manrique.

“Se pueden usar feromonas, cannabis de uso medicinal veterinario, flores de bach, aceites esenciales, acupuntura y reiki”, explica la zootecnista Vanessa Henao.

El etólogo recomienda brindar los siguientes medicamentos a los animales: extractos de plantas, vitaminas y minerales que ayudan a mejorar el comportamiento del perro o el gato, feromonas que les ayudan a estar más animados o terapia de música. Del mismo modo, el experto recomienda mejorar el juego, los sitios de descanso, entre otros elementos de entretenimiento. En general, estos son los consejos que pueden seguir los propietarios.

En definitiva, el etólogo recomienda darle una vida feliz al perro o gato. “En conclusión, se le debe dar una vida feliz a los animales. Los propietarios deben ponerse en el lugar de su mascota y pensar cuál sería una vida feliz si ellos fueran gatos o perros. Jugar más, darles más lugares para esconderse, entre otros”, comenta Manrique. En general, los consejos son los siguientes:

Acompañarlo más tiempo: la soledad puede curarse con compañía de calidad. Mayores caricias, juegos y menos regaños pueden ser la solución para nuestro compañero, que puede estarse sintiendo invisible para nosotros. Hablarle y prestarle atención pueden alegrarlo más de lo que creemos.

Más juguetes: si el motivo de la tristeza del felino o canino es el aburrimiento, la variedad de juguetes puede entretenerlo.

Compañía animal: algunos gatos o perros pueden sentirse cómodos siendo los dueños del hogar, por lo que debe evaluar con cuidado si piensa traer compañía. Ciertos animales podrían sentirse todavía más tristes si otra mascota llega a la casa. Pero, en casos en donde la tristeza es causada por la soledad, una compañía animal podría ser la mejor solución. Analice la personalidad de su gato o perro para tomar una buena decisión.

Más salidas: aislarse por mucho tiempo no es bueno, ni para los humanos ni para los felinos o caninos. El contacto con el exterior podría permitir que su mascota se oxigene, libere su estrés y sea más feliz.

Consiga ayuda profesional: hablar con su veterinario de confianza puede ser la solución, cuando las otras opciones no funcionan o no parecen certeras. Puede pedir una recomendación para un especialista, que pueda recetar un tratamiento personalizado y productos farmacéuticos para ayudar a su gato o perro.

