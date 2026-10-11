¿Qué plantas comen los gatos para purgarse?

Los gatos dedican una parte sustancial de su rutina diaria al embellecimiento y aseo del pelaje. Durante esta actividad, la lengua áspera arrastra gran cantidad de pelo muerto que termina en el…

El comportamiento de los felinos domésticos hacia la vegetación suele tomar por sorpresa a muchos cuidadores. Aunque estos animales son carnívoros estrictos, es habitual observarlos masticar hierba en jardines o macetas domésticas. Esta conducta responde a un mecanismo biológico ancestral orientado a la limpieza y autorregulación del sistema digestivo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los gatos dedican una parte sustancial de su rutina diaria al embellecimiento y aseo del pelaje. Durante esta actividad, la lengua áspera arrastra gran cantidad de pelo muerto que termina en el estómago. La acumulación de este material genera los conocidos tricobezoares o bolas de pelo, los cuales pueden ocasionar obstrucciones, estreñimiento o malestar estomacal.

Publicidad

Al no poseer las enzimas necesarias para digerir la materia vegetal, la ingesta de brotes verdes provoca una reacción mecánica en el tracto digestivo. La fibra vegetal actúa como un estímulo que facilita la regurgitación controlada del contenido estomacal o, en su defecto, acelera el tránsito intestinal para expulsar las impurezas a través de las deposiciones.

Especies vegetales aptas para la purga felina

Existen plantas específicas que resultan completamente seguras y ofrecen aportes benéficos al bienestar del animal:

Le puede interesar

Hierba para gatos (Gramíneas germinadas): es la opción más recomendada por los especialistas. Consiste en brotes jóvenes de semillas de trigo, avena, cebada o centeno. Estos brotes suaves aportan fibra, vitaminas y ácido fólico, además de cumplir eficazmente la función de arrastre digestivo sin irritar la mucosa de la garganta.

es la opción más recomendada por los especialistas. Consiste en brotes jóvenes de semillas de trigo, avena, cebada o centeno. Estos brotes suaves aportan fibra, vitaminas y ácido fólico, además de cumplir eficazmente la función de arrastre digestivo sin irritar la mucosa de la garganta. Diente de león (Taraxacum officinale): sus hojas frescas aportan propiedades diuréticas y digestivas depurativas. Favorece el funcionamiento del hígado y ayuda a aliviar indigestiones leves cuando se consume esporádicamente.

sus hojas frescas aportan propiedades diuréticas y digestivas depurativas. Favorece el funcionamiento del hígado y ayuda a aliviar indigestiones leves cuando se consume esporádicamente. Tomillo (Thymus vulgaris): utilizado en pequeñas dosis, esta planta aromática posee cualidades antisépticas y relajantes que contribuyen a calmar espasmos gastrointestinales.

utilizado en pequeñas dosis, esta planta aromática posee cualidades antisépticas y relajantes que contribuyen a calmar espasmos gastrointestinales. Valeriana (Valeriana officinalis): a diferencia de su efecto en seres humanos, la raíz y hojas frescas de valeriana ejercen una estimulación sensorial en los felinos. Su consumo moderado apoya la movilidad intestinal y disminuye el estrés ambiental.

No toda la vegetación es apta para los felinos. Ofrecer alternativas seguras cultivadas en el hogar previene intoxicaciones graves. Plantas de uso decorativo común como los lirios, el aloe vera, la monstera, el pothos, la azalea o las hortensias contienen principios activos altamente tóxicos que pueden causar insuficiencia renal aguda, daños hepáticos o colapsos respiratorios.

Ante cuadros severos de vómitos recurrentes, letargo o presencia de sangre, se requiere atención veterinaria inmediata, dado que la ingesta excesiva de vegetales también puede indicar un problema gastrointestinal subyacente.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱