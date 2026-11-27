La primera es el calor, los gatos son animales de sangre caliente y buscan fuentes de temperatura para sentirse cómodos, lo que explica su afición por las…

Aunque tienen fama de independientes, los gatos desarrollan vínculos afectivos intensos con las personas con las que conviven, y una de las muestras más evidentes es su costumbre de acostarse sobre ellas. Muchos especialistas interpretan el gesto como una demostración de afecto y de pertenencia, aunque detrás de él confluyen varias razones, desde las más prácticas hasta las más emocionales.

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La primera es el calor, los gatos son animales de sangre caliente y buscan fuentes de temperatura para sentirse cómodos, lo que explica su afición por las ventanas soleadas o las cajas de cartón. Al dormir sobre una persona, el animal aprovecha también el calor que emana su cuerpo. Sin embargo, los expertos coinciden en que la temperatura no lo explica todo.

La seguridad pesa tanto como el calor. Según Purina, estar muy cerca de su dueño puede hacer que el gato se sienta protegido, y otros especialistas añaden que el gesto revela un nivel profundo de confianza, un animal que se relaja sobre alguien suele considerar a esa persona su referente de afecto y de refugio.

También interviene el olfato. Los gatos tienen glándulas de olor y, al tumbarse sobre una persona, la impregnan con su aroma y la señalan como parte de su entorno familiar. Esta conducta se asocia además con el territorio, como si el animal afirmara que ese humano le pertenece. Algo parecido ocurre cuando lame o mordisquea suavemente el cabello o la cara. Según ABC Color, así deposita el olor de sus glándulas faciales, una manera de indicar que ambos pertenecen al mismo grupo.

La zona del cuerpo elegida tampoco es casual, la cabeza desprende calor y se mueve poco mientras se duerme, y a algunos gatos les atrae el olor del cabello, explica Purina. Cuando el animal se acomoda entre las piernas, el comportamiento puede responder, además, al deseo de marcar a la persona y sus pertenencias con su olor. Hay también gatos que simplemente buscan atención constante. Además, según elDiario.es, algunos adoran acostarse con sus humanos y parecen no cansarse nunca de tenerlos cerca.

Para saber si se trata de cariño, los especialistas recomiendan observar si el gato ronronea, amasa con las patas, parpadea lentamente o se frota contra la persona, en cambio, si muerde con fuerza, insiste en exceso o cambia de conducta de forma repentina, conviene mirar más allá del afecto, pues puede haber otras causas, como estrés o un problema de salud. En esos casos, lo aconsejable es consultar con un veterinario o con un especialista en comportamiento felino.

En cuanto a la convivencia, se recomienda dejar que sea el gato quien decida cuándo acercarse y cuándo marcharse, y respetar siempre los límites de comodidad de ambos, compartir la cama con una mascota puede resultar positivo y existen estudios que así lo indican, pero no está exento de riesgos, que son asumibles si se adoptan las medidas necesarias.

En definitiva, cuando un gato elige acostarse sobre su dueño, lo habitual es que exprese confianza, búsqueda de seguridad y un vínculo afectivo genuino. Comprender este lenguaje permite apreciar mejor esos momentos de cercanía y fortalecer la relación con el animal.

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