Recibió tarjeta de condolencias por su gato fallecido, pero el felino estaba vivo

Las tarjetas de condolencias son habituales en clínicas veterinarias y tienen como objetivo brindar apoyo a los dueños tras la pérdida de una mascota. Foto: @retr0joe/TikTok

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un dueño de mascota recibió recientemente una tarjeta de condolencias de su clínica veterinaria por la supuesta muerte de su gato, Bruce, aunque el felino seguía completamente vivo.

El hecho fue compartido por el usuario de TikTok @retr0joe, mostrando la tarjeta que decía en su portada: “Pensando en usted – de parte de todos nosotros en Vets Now”. En el interior, el personal escribió mensajes expresando sus condolencias por la pérdida de Bruce.

En el video, el dueño calificó la tarjeta como “conmovedora” y, después de un momento de humor, mostró que Bruce se encontraba sano y descansando en su árbol para gatos. Ante la pregunta de si estaba muerto, el gato respondió con una mirada de reojo, como si hubiera fingido su muerte para evitar otra visita al veterinario.

La clínica Vets Now declinó hacer comentarios sobre el incidente cuando Newsweek se comunicó para obtener más información.

Las tarjetas de condolencias son habituales en clínicas veterinarias y tienen como objetivo brindar apoyo a los dueños tras la pérdida de una mascota.

Según Pet Loss At Home, organización de veterinarios móviles especializados en cuidados al final de la vida, este tipo de gestos puede incluir notas personalizadas, fotos del animal, regalos conmemorativos, flores o incluso donaciones en nombre de la mascota.

El video de TikTok causó gran sorpresa en las redes sociales y alcanzó más de 283,800 visualizaciones, 16,600 “me gusta” y 160 comentarios. Varios usuarios bromearon sobre la situación, preguntando si el Bruce mostrado era realmente el gato o un impostor, mientras otros sugirieron que el incidente podría haber estado relacionado con un microchip desactualizado o con la cancelación del seguro de salud del animal, que según el dueño ocurrió ese mismo mes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱