Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Así fue la muerte del caballo en la cabalgata de San Gil que hoy es investigada

En videos compartidos en redes sociales, se observa cómo el animal se desploma y comienza a sangrar por la boca y la nariz.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
04 de noviembre de 2025 - 04:30 p. m.
Imagen de referencia.El suceso tuvo lugar en una cabalgata organizada por un ciudadano particular y que contaba con los debidos permisos.
Imagen de referencia.El suceso tuvo lugar en una cabalgata organizada por un ciudadano particular y que contaba con los debidos permisos.
Foto: Freepik
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El fallecimiento de un caballo durante las ferias y fiestas de San Gil, Santander, generó una fuerte ola de indignación entre ciudadanos y defensores de animales, quienes denunciaron negligencia de los responsables del evento.

El hecho se registró en medio de una cabalgata organizada por un particular, que contaba con los permisos necesarios, pero durante la cual uno de los equinos colapsó y murió tras mostrar claros signos de agotamiento y enfermedad.

Vínculos relacionados

Imputan a ciudadano en Cali por mantener 14 perros en condiciones deplorables
Dos cachorros huérfanos en Huila buscan una segunda oportunidad en Bogotá
Adiestrador canino: el perro puede dormir en cama con su dueño con esta condición

En videos compartidos en redes sociales, se observa cómo el animal se desploma y comienza a sangrar por la boca y la nariz, sin que sus propietarios le brindaran asistencia o interrumpieran el recorrido.

La situación provocó rechazo generalizado en la comunidad y en sectores animalistas, que exigieron sanciones ejemplares y la prohibición de eventos que usen animales con fines de entretenimiento.

El alcalde de San Gil, Édgar Orlando Pinzón, manifestó su rechazo por la muerte del caballo y anunció su apoyo a las investigaciones que adelantarán las autoridades competentes para determinar responsabilidades tanto de los dueños del equino como de los organizadores de la cabalgata.

“La Administración municipal no tuvo participación en la logística ni en la realización del evento, y colaborará plenamente con las entidades encargadas de establecer las sanciones correspondientes”, señaló el mandatario.

Por su parte, el diputado Danovis Lozano instó a la Fiscalía General de la Nación a aplicar la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endurece las penas por maltrato animal y sanciona la utilización de animales en actividades que les causen sufrimiento o riesgo.

Este episodio revive el debate sobre la continuidad de las cabalgatas en fiestas tradicionales, ya que no es el primer caso de este tipo registrado en Santander.

En agosto de 2025, otros caballos murieron o colapsaron en municipios como Sabana de Torres y Villanueva, lo que refuerza el llamado de activistas para revisar la normativa y garantizar la protección de los animales en celebraciones públicas.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Cabalgata

Caballos

Muerte

Santander

Activistas

Normativa

Responsabilidad

 

Guillermo Zarco Locarno(19476)Hace 51 minutos
QUIEN FUE EL PARTICULAR AUTORIZADO PARA PERMITIR LA CABALGATA ?PODRIA SER RESPONSABLE DEL MALTRATO ANIMAL GENERALMENTE QUIENES ORGANIZAN ESOS ACTOS PRESUNTAMENTE RESULTAN SER TRAQUETOS!!!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.