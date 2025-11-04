Así fue la muerte del caballo en la cabalgata de San Gil que hoy es investigada

Imagen de referencia.El suceso tuvo lugar en una cabalgata organizada por un ciudadano particular y que contaba con los debidos permisos. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El fallecimiento de un caballo durante las ferias y fiestas de San Gil, Santander, generó una fuerte ola de indignación entre ciudadanos y defensores de animales, quienes denunciaron negligencia de los responsables del evento.

El hecho se registró en medio de una cabalgata organizada por un particular, que contaba con los permisos necesarios, pero durante la cual uno de los equinos colapsó y murió tras mostrar claros signos de agotamiento y enfermedad.

En videos compartidos en redes sociales, se observa cómo el animal se desploma y comienza a sangrar por la boca y la nariz, sin que sus propietarios le brindaran asistencia o interrumpieran el recorrido.

La situación provocó rechazo generalizado en la comunidad y en sectores animalistas, que exigieron sanciones ejemplares y la prohibición de eventos que usen animales con fines de entretenimiento.

El alcalde de San Gil, Édgar Orlando Pinzón, manifestó su rechazo por la muerte del caballo y anunció su apoyo a las investigaciones que adelantarán las autoridades competentes para determinar responsabilidades tanto de los dueños del equino como de los organizadores de la cabalgata.

“La Administración municipal no tuvo participación en la logística ni en la realización del evento, y colaborará plenamente con las entidades encargadas de establecer las sanciones correspondientes”, señaló el mandatario.

Por su parte, el diputado Danovis Lozano instó a la Fiscalía General de la Nación a aplicar la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endurece las penas por maltrato animal y sanciona la utilización de animales en actividades que les causen sufrimiento o riesgo.

Este episodio revive el debate sobre la continuidad de las cabalgatas en fiestas tradicionales, ya que no es el primer caso de este tipo registrado en Santander.

En agosto de 2025, otros caballos murieron o colapsaron en municipios como Sabana de Torres y Villanueva, lo que refuerza el llamado de activistas para revisar la normativa y garantizar la protección de los animales en celebraciones públicas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱