Imputan a ciudadano en Cali por mantener 14 perros en condiciones deplorables

El caso se remonta al 26 de marzo de 2024, cuando varios vecinos alertaron a las autoridades al escuchar ladridos y gruñidos constantes provenientes del inmueble. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía General de la Nación imputó al ciudadano Eduardo Rodríguez Madriñán por el delito de maltrato animal, luego de que las autoridades descubrieran 14 perros criollos en condiciones de hacinamiento, desnutrición y falta de higiene en una vivienda del barrio Trinidad, en Cali.

El caso se remonta al 26 de marzo de 2024, cuando varios vecinos alertaron a las autoridades al escuchar ladridos y gruñidos constantes provenientes del inmueble. Según los denunciantes, los animales se encontraban en un estado tan crítico que incluso “se estaban devorando entre sí” ante la ausencia total de alimento.

Durante el operativo, uniformados de la Policía Ambiental de Palmira ingresaron a la vivienda y comprobaron la gravedad de la situación. Uno de los perros había muerto, mientras que tres presentaban un avanzado estado de desnutrición y los demás sobrevivían en un entorno insalubre, sin agua ni comida.

Ante ello, se activó la ruta de atención a casos de maltrato animal en coordinación con el programa de Bienestar Animal de la Alcaldía de Palmira, lo que permitió el rescate y traslado de los caninos a un centro especializado para su recuperación clínica y rehabilitación.

El fiscal del caso explicó que los animales “fueron encontrados consumiendo los restos de otro canino muerto por inanición, lo que evidencia el nivel de abandono y sufrimiento en que se hallaban”. Por estos hechos, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) asumió la investigación y formuló imputación contra Rodríguez Madriñán, quien no aceptó los cargos.

La Fiscalía recordó que en Colombia el maltrato animal es un delito penalizado por la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes. Además, la reciente Ley Ángel 2455 de 2025 endurece las sanciones, estableciendo penas de 32 a 56 meses de prisión, multas económicas y prohibición para ejercer actividades relacionadas con animales o tenerlos bajo su cuidado.

En Cali, la ciudadanía puede denunciar casos similares a través de la línea de WhatsApp 318 275 01 01 o mediante los correos bienestar.animal@cali.gov.co e inspeccion.uaepa@cali.gov.co, donde personal especializado verifica las condiciones y determina las medidas correspondientes.

Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar la protección y el bienestar de los animales, al tiempo que invitaron a la comunidad a denunciar cualquier hecho de maltrato o abandono.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱