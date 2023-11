En video: revelan la triste razón por la que el gato Garfield ama tanto la lasaña

Garfield es un gato gordo de color naranja que ama comer lasaña y no hacer nada. Vive con Jon Arbuckle y Odie. Foto: Sony Pictures España

Garfield, uno de los gatos más conocidos y recordados, volvió a ser tendencia estos días en redes sociales, debido a que Sony Pictures Animation hará una nueva película de este glotón y perezoso gato naranja atigrado.

Se llamará Garfield: Fuera de Casa y llegará a los cines el 24 de mayo de 2024. El estudio reveló el primer tráiler y se ve a un pequeño Garfield abandonado en un basurero, al frente de un restaurante comida italiana. “Hola, amiguito. ¿Tienes hambre?”, dice Jon Arbuckle al verlo.

Luego de eso, lo invita a comer y le da a probar un pequeño pedazo de pizza. Así es como nace el amor de Garfield por esta comida, pues, lamentablemente, al vivir en la calle solo comía la sobras que encontraba en el basurero o que le arrojaban las personas.

“El mundialmente famoso Garfield, el gato casero que odia los lunes y que adora la lasaña, está a punto de vivir una aventura en el salvaje mundo exterior. Tras una inesperada reunión con su largamente perdido padre – el desaliñado gato callejero Vic – Garfield y su amigo canino Odie se ven forzados a abandonar sus perfectas y consentidas vidas al unirse a Vic en un hilarante y muy arriesgado atraco”, dice la sinopsis de la película.

Uno de los factores más llamativos es que Chris Pratt, conocido por sus papales en Jurassic World y Guardines de la Galaxia, será la voz de Garfield. Samuel L. Jackson dará vida a Vic, el padre de Garfield. Nicholas Hoult será Jon Arbuckle. Ving Rhames y Cecily Strong terminan de completar el reparto de voces.

La cinta animada, que se basará en los cómics creados por Jim Davis en 1978, es dirigida por Mark Dindal (Chicken Little y las Locuras del emperador) y con el guion escrito por Paul A. Kaplan, David Reynolds y Mark Torgove.

Cabe recordar que esta no es la primera adaptación de la tira cómica de Jim Davis. En 2004 se estrenó Garfield: La Película, dirigida por Peter Hewitt; y luego, en 2006, continuaron las travesías del gato naranja en Garfield 2: A Tail of Two Kitties, la cinta fue dirigida por Tim Hill.

Vea aquí el tráiler:

Jim Davis se inspiró en el gato exótico para crear a Garfield. Esta es una de las razas más antiguas y reconocibles. Sus ejemplares destacan por su cara plana, ojos grandes y redondos y sus mejillas gordas.

Este gato comparte algunas características con Garfield: es tranquilo, ama dormir y se lleva muy bien con otros gatos y animales.

Los exóticos tienen un gran amor por el juego. Las cosas sencillas les divierten, ya sea perseguir bolas de papel por la casa o ver cómo sale agua del grifo. Además, maúllan muy poco y cuando lo hacen, es un tono muy suave y casi imperceptible.

“Silenciosamente entrañables, los exóticos solicitan su atención con una mirada irresistible. Lo seguirán de una habitación a otra para estar cerca suyo y luego saltarán a su regazo para tomar una siesta cuando usted se siente a leer un libro”, dice la Asociación Internacional de Gatos – considerada como la organización que tiene el mayor registro genético de gatos en el mundo –.

Estos gatos se pueden encontrar en una gran variedad de tonos: blanco, rojo, crema, negro, azul, chocolate, lila, plateado, dorado, carey, azul-crema, marrón, percal y foca. Y también en una variedad de patrones que incluyen carey, bicolor, tricolor, atigrado, humo y sombreado.

