Después de semanas de incertidumbre y cuidados intensivos, Rogelio, el gato de aproximadamente cuatro años que fue sometido a cirugías invasivas durante una clase de posgrado en Bogotá, recibió el alta médica y se recupera en un hogar. La noticia fue confirmada por la senadora Andrea Padilla a través de sus redes sociales, donde destacó la labor del médico veterinario Andrés Felipe Bohórquez Meneses y de todo el equipo de la clínica Quirurgivet, quienes lograron salvarle la vida.

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El caso, que conmocionó al país a mediados de noviembre de 2026, se originó el pasado 28 de octubre en una sesión práctica de especialización de la Fundación Universitaria San Martín. Según las denuncias públicas, un estudiante de posgrado llevó al animal (registrado inicialmente como Tom) a la institución. Allí, bajo la supervisión de un docente, al gato le abrieron el tórax (toracotomía) y le intervinieron un pulmón (lobectomía pulmonar) y el esófago con el fin de que los alumnos adquirieran destreza manual.

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Tras las operaciones, el felino quedó en delicado estado de salud y se contempló aplicarle la eutanasia. Sin embargo, otro estudiante del posgrado se opuso a la medida, asumió su custodia y lo retiró de las instalaciones universitarias esa misma noche.

El 4 de noviembre, Rogelio ingresó de urgencia y en estado crítico a la clínica Quirurgivet, en el norte de la capital. Presentaba hipotermia, vómito, reflujo, debilidad generalizada, múltiples heridas en su costado derecho y una anemia severa con un hematocrito del 10 %. Para estabilizarlo, los especialistas le instalaron una sonda nasogástrica, le suministraron potasio y le realizaron dos transfusiones de sangre. Con el paso de los días, el gato respondió favorablemente al tratamiento, volvió a alimentarse por voluntad propia y alcanzó la estabilidad necesaria para abandonar el centro veterinario.

Avanzan las investigaciones judiciales y disciplinarias

Mientras el animal continúa su recuperación fuera de peligro, los procesos legales siguen su curso. La senadora Padilla radicó denuncias formales ante el grupo Gelma de la Fiscalía General de la Nación y el Tribunal de Ética Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, además de solicitar la intervención del Ministerio de Educación.

La acción legal se sustenta en el artículo 25 de la Ley 84 de 1989, que prohíbe el uso de animales vivos en facultades de medicina o veterinaria para adquirir destreza manual, y en la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025). Al respecto, la Fiscalía confirmó que el caso se encuentra en etapa de indagación y recolección de material probatorio.

Por su parte, la Fundación Universitaria San Martín aclaró mediante comunicados oficiales que la práctica académica estaba programada para realizarse con un biomodelo y no con un animal vivo, por lo que las intervenciones no contaban con autorización institucional. En consecuencia, la universidad abrió investigaciones internas de carácter académico, disciplinario y administrativo contra los implicados.

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