Salvemos a Fogata: buscan donaciones para atender a un gatito gravemente herido

Según el relato de la persona que aparece hablando en el video, el pequeño habría sido atacado inicialmente por unos perros y después lastimado por unos niños. En la grabación, la persona expresa su preocupación por el estado del felino y hace un llamado…

Fogata es un gatito que necesita ayuda para recibir atención veterinaria tras sufrir graves lesiones en sus patas traseras. La Fundación Por Amor a Rocky compartió el caso a través de sus redes sociales, donde pidió apoyo económico para reunir los recursos necesarios para atender al animal.

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Según el relato de la persona que aparece hablando en el video, el pequeño habría sido atacado inicialmente por unos perros y después lastimado por unos niños. En la grabación, la persona expresa su preocupación por el estado del felino y hace un llamado para que reciba ayuda. “Sus patitas, Dios mío”, se escucha decir mientras muestra las lesiones del animal. También asegura que sus patas traseras no le responden y que el gatito llora de dolor.

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Aunque la publicación advierte sobre la gravedad de las heridas, hasta el momento no se conocen detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos ni se ha informado públicamente sobre un diagnóstico veterinario que permita establecer el alcance de las lesiones.

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Buscan donaciones para ayudar a Fogata

Ante la situación del pequeño felino, la Fundación Por Amor a Rocky pidió la colaboración de la ciudadanía para reunir COP 400.000, dinero que, según la publicación, se necesita para brindarle atención veterinaria.

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La organización invitó a 40 personas a donar COP 10.000 cada una para alcanzar la meta. Asimismo, pidió compartir el caso en redes sociales para ampliar el alcance de la solicitud y conseguir los recursos necesarios. “Es solo un bebé, no dejemos que siga luchando solito”, expresó la fundación en su publicación, en la que reiteró el llamado a ayudar a Fogata.

Las personas interesadas en apoyar la campaña pueden realizar sus aportes a través de los siguientes canales compartidos por la organización:

Llave, Nequi o Daviplata: 3193020540 (She Sai).

3193020540 (She Sai). Bancolombia, cuenta de ahorros: 10099996264.

10099996264. Davivienda, cuenta de ahorros: 488403739128.

488403739128. PayPal: Paypal.me/rockydonacion.

Paypal.me/rockydonacion. Tarjeta débito o crédito: bit.ly/rockydonacion.

La fundación también pidió compartir la información para que más personas conozcan el caso y puedan sumarse a la ayuda.

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