Señales de que su gato es caprichoso y cómo corregirlo

Que un gato sea caprichoso o no depende 100% de su cuidador. Foto: Pixabay

Los gatos son animales curiosos, inteligentes y cariñosos. Estas cualidades los han convertido en una de las mascotas preferidas para muchas personas. No obstante, algunos mininos son propensos a no obedecer órdenes o a mostrar actitudes caprichosas, razón por la cual es importante educarlos desde que son cachorros.

Leer: ¿Cómo hacer a un gato feliz?

Cada mascota tiene un carácter distinto que la diferencia de las demás. Conocer la personalidad del felino le permite a su cuidador eliminar las malas conductas y crear una relación de confianza con él. De acuerdo con el portal especializado en nutrición y alimentación para mascota, Hillspet, que un gato sea caprichoso o no depende 100% de su cuidador. Por eso hay que poner especial atención en su educación y no darle caprichos para demostrarle cariño.

Uno de los comportamientos más comunes de las mascotas caprichosas tiene que ver con la alimentación. Algunos animales no aceptan cualquier tipo de comida y solo reciben las golosinas y premios comestibles que les dan los humanos. Según explican los expertos en comportamiento felino, esta conducta, que puede ser bastante molesta, no es algo innato ni en gatos ni en perros; sino que es algo que los animales aprenden con el tiempo.

Leer: Elvis, el único perro de un refugio de animales que no fue adoptado

Para evitar estos comportamientos, los expertos de Hillspet aconsejan evitar darle al minino comida entre horas. Aunque el animal manifieste querer una golosina o algo que su dueño esté consumiendo, es importante mantenerse firme y, por el bien de la salud del gato, no darle de comer otra cosa que no sea su alimento. Si no se es estricto con las horas ni con el tipo de alimentación, es muy probable que la mascota siga siendo caprichosa a la hora de comer y que cada vez sea más complicado hacerlo ingerir lo que realmente necesita.

Los etólogos también recomiendan propiciar la actividad física en el animal. Cuando un gato está aburrido, puede perder el interés por ciertas actividades o empezar a obsesionarse con la comida. Por el contrario, si se mantiene activo y entretenido, hay más probabilidades de que no presente este tipo de conductas.

Leer: ¿Los gatos cambian de color cuando crecen?

Por otra parte, el refuerzo positivo también es un gran mecanismo para enseñarle a un gato a no ser caprichoso. Esta técnica consiste en premiar aquellas actitudes o comportamientos adecuados de las mascotas a través de ciertos estímulos como premios, caricias o palabras de aprobación. El objetivo es asociar ciertas conductas del animal con determinadas consecuencias. Se ha comprobado que los animales educados mediante el refuerzo positivo aprenden más rápido y mejor.

Leer: ¿Es verdad que los gatos son vengativos?

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com