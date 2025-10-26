Si su gato ya tiene más de un año, debe hacer estas ocho cosas imprescindibles

Los gatos necesitan del constante cuidado y afecto de sus tutores. Foto: Unsplash

Si su gato ya cumplió un año o más, es momento de reconocer que ha dejado atrás la etapa de cachorro. Ahora es un gato adulto joven que necesita una rutina diferente, con cambios en su alimentación, en la forma en que juega y en los cuidados que recibe. Estos son ocho aspectos clave para acompañarlo en esta nueva etapa.

Ajuste su alimentación: durante sus primeros meses de vida, los gatos necesitan una comida especial para crecer y desarrollarse. Pero al cumplir un año, sus necesidades nutricionales cambian. Christine O’Brien, especialista de consultar al veterinario, quien podrá orientarle sobre la cantidad, el tipo de alimento y la frecuencia ideal. : durante sus primeros meses de vida, los gatos necesitan una comida especial para crecer y desarrollarse. Pero al cumplir un añoChristine O’Brien, especialista de Hill’s Pet, explica que “una de las consideraciones más importantes para alimentar a un gato adulto joven debe ser su nivel de actividad”. Si su gato es muy activo, requerirá más calorías para mantener su energía. En cambio, si prefiere descansar largas horas, conviene medir las porciones para evitar el sobrepeso. Lo mejor esquien podrá orientarle sobre la cantidad, el tipo de alimento y la frecuencia ideal. No descuide la estimulación: que ya no sea un pequeño cachorro no significa que no necesite estímulos. Al contrario, los gatos adultos jóvenes deben mantenerse activos para evitar el aburrimiento y el estrés, que pueden derivar en comportamientos no deseados. Ofrézcale juguetes interactivos, rascadores, túneles o lugares elevados desde los que pueda observar su entorno. Tiempo para ejercitarse: el ejercicio es clave para la salud de un gato adulto joven. Aunque muchos gatos parezcan tranquilos o pasen gran parte del día descansando, necesitan momentos de actividad diaria para mantenerse en forma y evitar el sedentarismo. Según Many Pets, un espacio de mínimo 10 a 15 minutos, dos veces al día, es lo necesario para cubrir su necesidad diaria. Vigile su madurez sexual: si aún no ha esterilizado a su gato, el primer año de vida es un buen momento para hacerlo. Los veterinarios suelen recomendar este procedimiento entre los seis y ocho meses de edad, ya que permite una recuperación más rápida. Sin embargo, entre el año y los siete años sigue siendo una etapa adecuada, siempre bajo la orientación de un profesional. No olvide las visitas al veterinario: a esta edad, los chequeos frecuentes permiten evaluar su peso, condición corporal, dentadura y posibles signos tempranos de enfermedades comunes en la adultez. Acudir al menos una vez al año al veterinario puede marcar la diferencia entre una detección temprana y un problema de salud avanzado. Las vacunas: al cumplir un año y en adelante, los gatos requieren un refuerzo anual de sus vacunas. Según la al cumplir un año y en adelante, los gatos requieren un refuerzo anual de sus vacunas. Según la Alcaldía de Bogotá , las dosis que deben aplicarse cada año son la vacuna triple felina y la vacuna antirrábica. Dependiendo del estilo de vida de su gato, su nivel de exposición a otros animales y su estado de salud, también puede ser necesario aplicarle la vacuna contra la leucemia felina y la Chlamydia felis, lo cual deberá ser evaluado por un veterinario. Cuide su salud dental: la salud bucal es clave y suele pasarse por alto. Los gatos pueden desarrollar sarro, gingivitis y mal aliento. Es recomendable acostumbrarlo poco a poco al cepillado dental y ofrecerle juguetes o snacks dentales que ayuden a limpiar sus dientes. No olvide el amor y la atención: a veces, cuando los gatos dejan de ser cachorros, muchas personas tienden a prestarles menos atención o a creer que ya no necesitan tanto cariño. Sin embargo, el afecto y la compañía son esenciales en todas las etapas de su vida. Ya sean adultos o senior, los gatos siguen necesitando tiempo de calidad, caricias, juegos y un entorno tranquilo donde se sientan seguros.

