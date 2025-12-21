Sorpresa peluda se convierte en la invitada de honor de una cena romántica

El inesperado encuentro convirtió una cena romántica en una anécdota inolvidable. Foto: Animales Bogotá

Una escapada romántica en un castillo francés terminó de manera inesperada para una pareja, cuando una invitada sorpresa se unió a su cena y conquistó a millones de usuarios en redes sociales.

Zach y Katharine Freiburg viajaron a Francia para disfrutar de unas vacaciones románticas, que incluían una noche en un castillo con una elegante cena para dos. Sin embargo, el ambiente íntimo cambió cuando una confiada gata apareció y se acomodó en una silla junto a la mesa, como si hubiera sido parte de la reserva desde el inicio.

El curioso momento fue captado en un video publicado el 25 de noviembre en la cuenta de Instagram @fitfreiburgs, el cual superó los dos millones de visualizaciones.

En las imágenes, Katharine graba a su esposo sonriendo con sorpresa antes de mostrar a la inesperada acompañante, sentada erguida y esperando pacientemente su comida.

La gata, de pelaje bien cuidado y con un aire distinguido, incluso pareció molestarse al ser filmada, como si estuviera habituada al elegante comedor del castillo. Lejos de incomodarse, la pareja tomó la situación con humor y cariño. En la publicación, bromearon diciendo que la felina “les robó el corazón a ambos y un poco de queso”.

En los comentarios, Katharine describió al animal como “muy adorable” y señaló que le encantó cómo saltó directamente a la silla para unirse a la cena.

La reacción del público no tardó en llegar: numerosos usuarios expresaron envidia y aseguraron que pagarían más por una experiencia gastronómica con una acompañante tan especial.

“Mi sueño absoluto”, escribió un usuario, mientras otros defendieron a la gata, asegurando que no era una “tercera rueda”, sino la verdadera “invitada de honor”.

El inesperado encuentro convirtió una cena romántica en una anécdota inolvidable y reafirmó, una vez más, el poder de los animales para robarse el protagonismo incluso en los escenarios más elegantes.

