Aquiles, el gatito naranja que conmovió las redes con su historia, se despidió dejando un mensaje de amor, gratitud y luz para su familia humana. Foto: @jazberte

Para muchos cuidadores los gatos no son solo mascotas, son compañía, consuelo en los días difíciles y una presencia que llena el hogar de calma y amor. Quienes conviven con ellos saben que cada mirada y ronroneo encierra una forma única de cariño. Por eso, cuando llega el momento de despedirse, el dolor es tan real como el de perder a un miembro de la familia.

Esa profunda conexión es la que retrata un video publicado por la cuenta @jazberte que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales. En él, un gato de pelaje naranja llamado Aquiles “narra” con ternura y serenidad su último día en la Tierra, dejando un mensaje sobre el amor, la despedida y la conexión eterna entre los animales y sus humanos.

“Hola, soy Aquiles y hoy es mi último día en la Tierra”, comienza diciendo la voz del video, mientras se muestran imágenes del felino naranja acompañado de su dueña. La publicación relata cómo, tras ser diagnosticado con leucemia felina avanzada, sus cuidadores decidieron darle una despedida llena de cariño, calma y pequeños momentos felices.

El video, narrado desde la perspectiva del propio Aquiles, describe cómo pasó su último día: disfrutó su helado favorito de dulce de leche, recibió caricias, tomó el sol, escuchó un cuento que su mamá escribió sobre un “rayito de sol que al tocar la tierra se convirtió en un gatito naranja”, y se despidió de su hermano felino, Oli. “Tuve una vida maravillosa, pero ahora me toca volver al sol porque cumplí mi misión: que mi humana encuentre su luz y brille por sí misma”, se escucha en el emotivo relato.

La pieza audiovisual combina imágenes simples, música suave y una narración cargada de sensibilidad. Su tono íntimo y poético ha resonado con miles de personas que también han despedido a sus animales de compañía, convirtiéndolo en un homenaje al vínculo incondicional que se forma entre humanos y mascotas.

En los comentarios, cientos de usuarios expresaron su emoción y compartieron experiencias similares. “Lloré como si fuera mío”, “gracias por recordarnos que el amor no se acaba, solo se transforma” y “los gatitos naranjas siempre regresan al sol”, fueron algunas de las frases más repetidas.

Más allá de la tristeza que despierta la partida de Aquiles, el video también transmite un mensaje de gratitud y aceptación. A través de la voz de su dueña, se invita a valorar el tiempo compartido con los animales, entender el ciclo de la vida y reconocer que las despedidas también pueden ser un acto de amor.

Con más de un millón de reproducciones, el relato de Aquiles se ha convertido en un símbolo de ternura y empatía en redes sociales. Un recordatorio de que, como dice el propio video, los gatitos naranjas nunca se van del todo: “regresan al sol”.

