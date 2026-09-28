Su familia empacó todo para mudarse, menos a él: Zapallo busca un nuevo hogar

Un nuevo caso de abandono animal conmociona a las redes sociales, la historia de Zapallo, un gato de dos años que quedó a su suerte luego de que sus anteriores tenedores hicieran sus maletas y abandonaran el país sin incluirlo en el viaje. A pesar del impacto de ser dejado atrás, el felino permanece bajo el cuidado de un grupo de protección animal mientras espera la llegada de un hogar definitivo donde pueda rehacer su vida.

Zapallo es descrito como un felino sociable, tranquilo y aficionado a descansar mientras observa la televisión. A nivel veterinario, la mascota se encuentra castrada, desparasitada, con el esquema de vacunación al día y cuenta con un diagnóstico de Virus de Inmunodeficiencia Felina (VIF) positivo y Virus de Leucemia Felina (VILEF) negativo. Las organizaciones a cargo del caso enfatizan que esta condición de salud no le impide llevar una vida normal ni llena de afecto, por lo cual hacen un llamado a la comunidad para concretar una adopción responsable o difundir su caso en plataformas digitales.

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Este tipo de situaciones pone de manifiesto la necesidad de comprender el verdadero significado de la adopción de mascotas. Asumir la tutela de un animal de compañía representa un compromiso irrestricto a largo plazo que no puede disolverse de manera arbitraria ante cambios de residencia, mudanzas internacionales o transformaciones en el estilo de vida del tenedor. Los animales son seres sintientes que establecen estrechos lazos afectivos con sus familias, por lo que su desamparo no solo vulnera su bienestar físico, sino que genera profundos traumas emocionales.

Asimismo, la problemática del abandono resalta la urgencia de promover la adopción consciente frente a la compra impulsiva de animales. Al integrar una mascota a la familia, resulta indispensable prever contingencias y asumir que la responsabilidad de su cuidado se extiende durante toda la vida del animal. Romper con el ciclo de indiferencia mediante la adopción responsable, la tenencia ética y la sensibilización social constituye el único camino para garantizar que ningún animal vuelva a ser tratado como un objeto prescindible.

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