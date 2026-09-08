¿Su gato daña los muebles? Cinco cosas que puede hacer para evitarlo

Los gatos arañan como parte de un comportamiento natural que les permite estirarse, marcar territorio y mantener sus uñas. Foto: Freepik

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Las uñas y el pelo pueden convertirse en un desafío para quienes comparten su hogar con gatos. Sin embargo, adaptar el entorno y elegir materiales adecuados puede ayudar a reducir el desgaste de sofás, sillas y otros muebles sin impedir que los felinos desarrollen comportamientos naturales como rascar.

Especialistas en comportamiento felino recomiendan ofrecer alternativas adecuadas y adaptar el entorno, en lugar de intentar eliminar esta conducta, y que les permite marcar territorio, estirar el cuerpo y mantener sus uñas.

Con base en recomendaciones compartidas por Lafayette, estas son cinco medidas que pueden ayudar a proteger los textiles y facilitar la convivencia con gatos.

1. Elija textiles resistentes a las uñas

Al momento de comprar o renovar un sofá, una silla u otro mueble tapizado, no basta con fijarse en el color o el diseño. En hogares con gatos también es importante considerar la construcción del tejido y su resistencia al contacto con las uñas.

Los materiales con construcciones cerradas y resistentes pueden reducir el riesgo de que las uñas se introduzcan entre los hilos y produzcan enganches. Lafayette señala que tecnologías textiles como Laftech–Mascotas están diseñadas precisamente para disminuir este tipo de daños.

La compañía también recomienda considerar materiales de alto desempeño que soporten el roce, el desgaste y la formación de motas, especialmente en muebles de uso cotidiano.

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2. Priorice materiales preparados para el uso frecuente

Los muebles de una casa con mascotas suelen estar sometidos a mayor fricción y a procesos de limpieza más frecuentes. Por eso, además de su apariencia, conviene revisar características como la resistencia al desgaste, la estabilidad del color y la durabilidad del tejido.

La elección de un material adecuado puede ayudar a conservar durante más tiempo las características originales del mueble y reducir la necesidad de reemplazarlo debido al deterioro.

3. Busque textiles donde el pelo no se quede atrapado

Retirar el pelo de los gatos es otra de las tareas habituales en los hogares con felinos. Algunos tejidos, especialmente aquellos muy abiertos, irregulares o con demasiada textura, pueden hacer que el pelo se adhiera con mayor facilidad.

Por esta razón, pueden preferirse superficies uniformes que permitan retirar los pelos mediante aspirado, cepillado suave o paños adecuados.

4. Ponga rascadores cerca a los muebles

Elegir un textil resistente no significa que el gato vaya a dejar de rascar. Como se trata de una conducta natural, una de las claves está en ofrecerle alternativas apropiadas.

Una recomendación es ubicar rascadores firmes y estables cerca de los lugares donde el gato suele descansar o rascar, de modo que tenga una opción disponible cuando quiera realizar esta actividad.

Mantener sus uñas en buenas condiciones y cepillar regularmente su pelaje también puede contribuir a disminuir los enganches y la acumulación de pelo en los muebles.

En este sentido, proteger los textiles no depende únicamente del material elegido, sino también de adaptar el espacio a las necesidades del animal.

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5. Revise cómo debe limpiarse el textil antes de comprarlo

Los derrames, las manchas y la suciedad hacen parte de la convivencia cotidiana con mascotas. Por eso, antes de elegir un tapizado, es recomendable revisar las instrucciones de limpieza y mantenimiento proporcionadas por el fabricante.

Si ocurre un accidente, Lafayette recomienda absorber el líquido con un paño limpio sin frotar, utilizar únicamente los productos indicados para el material y evitar el exceso de agua. Una limpieza inadecuada puede afectar tanto la apariencia como el desempeño del tejido.

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