Sus cachorros ya fueron adoptados, pero Navidad sigue esperando una familia que la elija

La fundación Por Amor a Rocky ha iniciado una campaña de adopción para encontrar una familia responsable y amorosa a Navidad, una gatita de tres años que fue rescatada el pasado 24 de diciembre en Santa Marta durante una jornada de esterilización. En el momento de su hallazgo, la gata se encontraba en condición de abandono y en estado de gestación. Tras dar a luz, dedicó los meses siguientes a la crianza de sus cachorros, quienes ya fueron felizmente adoptados, por lo que ahora ella es la única que continúa a la espera de un hogar.

En cuanto a su estado de salud, la organización informó que Navidad se encuentra esterilizada y es negativa a enfermedades virales felinas. Presenta una condición crónica en la columna y una particularidad en el drenaje de sus lágrimas, por lo cual requiere cuidados especiales sencillos. A pesar de estos requerimientos de salud, conserva una excelente calidad de vida y una actitud afectuosa, plenamente capacitada para integrarse a una nueva familia. Las personas interesadas en brindarle una oportunidad pueden descargar el formulario de adopción en la cuenta de Instagram @rockyadopcion.

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La adopción de animales rescatados representa un acto transformador de empatía y responsabilidad social. Al brindar un hogar a un animal adulto o con condiciones especiales, se le otorga una segunda oportunidad de vida digna y se contribuye de manera directa a reducir la sobrepoblación y el abandono en las calles. Adoptar no solo impacta de forma positiva la vida de la mascota, sino que libera recursos e infraestructura en las organizaciones de protección animal para que puedan continuar rescatando a otros ejemplares en situación de vulnerabilidad.

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