La Red Zoocial
Gatos

Sus gatos actuaban de forma extraña y esta fue la inesperada razón: se hizo viral

El hallazgo, aunque sorpresivo, no generó miedo en la propietaria.

30 de enero de 2026 - 04:00 p. m.
Tras aproximadamente tres horas de intentos, en las que fue necesario mover muebles y guiar al roedor hacia la salida, la dueña logró atraparlo con una cortina.
Foto: @habibithecatt
La tranquilidad de un hogar se vio interrumpida cuando dos gatos comenzaron a comportarse de manera inusual, alertando a su dueña de la presencia de algo extraño en el interior de la vivienda.

La mujer, conocida en Instagram como @habibithecatt, notó primero que uno de los felinos se mostraba obsesionado con el refrigerador, aunque inicialmente pensó que se trataba de una simple migaja o de un insecto. Sin embargo, poco después, ambos animales dirigieron su atención de forma insistente hacia una estantería.

Convencida de que había algo fuera de lugar, la dueña decidió inspeccionar el mueble. Al agacharse al nivel de los gatos, descubrió a un pequeño ratón que la observaba desde entre los libros. El roedor permanecía inmóvil, apoyando sus diminutas patas delanteras sobre un libro, en un intento por pasar desapercibido.

El hallazgo, aunque sorpresivo, no generó miedo en la propietaria, quien cuenta con experiencia rescatando ratones jóvenes del jardín durante el invierno.

Su principal preocupación fue encontrar la manera de sacar al animal de la casa sin ponerlo en peligro, mientras sus dos gatos y un perro rondaban atentos. Para tranquilizarlo, intentó comunicarse con él utilizando un tono de voz suave.

Ante la imposibilidad de que el ratón se moviera con los gatos cerca, la mujer decidió sacarlos al exterior y comenzar una cuidadosa misión de rescate. No obstante, al mover la estantería, el animal desapareció. Al reingresar los gatos a la vivienda, estos se dirigieron inmediatamente hacia un robot aspirador, donde el ratón se había refugiado.

Tras aproximadamente tres horas de intentos, en las que fue necesario mover muebles y guiar al roedor hacia la salida, la dueña logró atraparlo con una cortina.

Aunque consideró mantenerlo dentro para verificar si estaba herido, descartó la idea para evitar el estrés de sus mascotas. Finalmente, lo liberó en el jardín, donde le ofreció algunos frutos secos antes de dejarlo en libertad.

El episodio fue registrado en un video publicado el 23 de enero en Instagram, el cual superó los 4,3 millones de visualizaciones y generó miles de reacciones. Mientras tanto, los gatos continúan vigilando la estantería, aparentemente convencidos de que el pequeño visitante podría regresar en cualquier momento.

