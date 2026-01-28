Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Este país ofrecerá beneficios en vivienda y educación a quienes rescaten animales

Ayudar a animales vulnerables podría incidir de manera directa en la trayectoria académica de miles de jóvenes y en las posibilidades de acceso a una vivienda digna.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
28 de enero de 2026 - 02:12 p. m.
Perú ya cuenta con iniciativas de protección animal que cumplen los requisitos para certificar jornadas de voluntariado.
Perú ya cuenta con iniciativas de protección animal que cumplen los requisitos para certificar jornadas de voluntariado.
Foto: EFE - Sebastiao Moreira
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El rescate y el trabajo voluntario con animales en situación de vulnerabilidad dejarán de ser únicamente un gesto solidario para convertirse en una vía de acceso a beneficios concretos en educación y vivienda en Perú. Con la próxima reglamentación de la Ley N.° 32396, el voluntariado certificado, incluido el enfocado en protección animal, podrá traducirse en el reconocimiento de créditos universitarios y en puntaje adicional para acceder a programas estatales de vivienda.

La iniciativa, que se encuentra en etapa de proyecto público, busca articular el compromiso ciudadano con dos desafíos estructurales que tiene este país: el déficit habitacional, que supera los 1,9 millones de viviendas, y la necesidad de fortalecer las políticas de protección y bienestar animal.

Vínculos relacionados

Roban un recipiente de agua destinado a perritos de la calle: “es falta de humanidad”
Perros ayudan a sanar: el impacto de la terapia asistida con animales en la salud mental
Bella, perrita de 10 años que fue rescatada en un caño, busca un hogar para sus últimos años

El 10 de enero, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) publicó el proyecto de reglamento mediante la Resolución Ministerial N.° 000015-2026-MIMP, que desarrolla los alcances de la Ley N.° 32396. Entre los cambios más relevantes está el reconocimiento de jornadas de voluntariado certificadas como créditos académicos en universidades públicas y privadas. Además, se amplía el universo de experiencias válidas, ya que no solo contarán los voluntariados organizados por las universidades, sino también los realizados en organizaciones externas registradas oficialmente.

Otro ajuste clave es la reducción del mínimo de jornadas exigidas para acceder a beneficios educativos. El requisito baja de 180 a 100 jornadas en un periodo de dos años para el reconocimiento de créditos académicos y para sumar puntaje en becas administradas por el Estado, lo que amplía el acceso a más estudiantes.

La reforma también introduce un incentivo inédito en el ámbito social: quienes acrediten 180 jornadas de voluntariado en dos años podrán sumar puntos para postular a programas de vivienda como Techo Propio y MiVivienda. El beneficio cobra especial relevancia en un contexto donde la vivienda digna sigue siendo una meta lejana para muchos sectores de la población.

Para garantizar transparencia y control, solo serán válidos los voluntariados reconocidos por el Estado, a través del Registro Nacional del MIMP. El Ministerio de Vivienda, por su parte, deberá adecuar sus criterios de selección para incorporar el puntaje derivado del voluntariado.

Programas de rescate animal reconocidos

Perú ya cuenta con iniciativas de protección animal que cumplen los requisitos para certificar jornadas de voluntariado. En fauna silvestre, destacan el Centro de Rescate Amazónico (CREA) en Iquitos, Centro Urku en Tarapoto, la Reserva Ecológica Taricaya y Amazon Shelter en Madre de Dios, así como santuarios de animales andinos en Cusco. En fauna doméstica, figuran PROA – Plataforma de Voluntariado Animalista y Voz Animal Perú, con presencia en Lima y otras ciudades. Estos programas permiten colaborar en cuidado, alimentación y rehabilitación de animales, y emiten certificados oficiales válidos para educación y vivienda.

Requisitos para acceder a los beneficios

De acuerdo con la normativa, para que el voluntariado sea reconocido, los participantes tendrán que colaborar en una organización inscrita en el Registro Nacional del MIMP, estar registrados como voluntarios activos, acreditar 100 jornadas para créditos académicos y becas, 180 jornadas para puntaje en vivienda y presentar certificados de actividades y capacitaciones.

Con esta ley Perú apuesta por un modelo que premia el compromiso social y convierte el voluntariado en una herramienta de acceso a la educación y la vivienda.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Gatos

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.