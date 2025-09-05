Taka, el gato blanco y negro que superó el abandono y busca una familia amorosa

“Es un gato elegante, con unos ojos espectaculares y un carácter dulce”, afirman en la fundación. Foto: Amor de 4 patas

La fundación Amor de 4 Patas busca una familia para Taka, un gato blanco con negro de tres años que combina ternura, elegancia y una energía juguetona capaz de transformar cualquier hogar.

Según Paula Martínez, miembro de la fundación, Taka llegó en marzo tras haber sido aparentemente abandonado por su familia anterior. “Era un gatito muy nervioso, se escondió varios días y no permitía el contacto. Estaba delgado, sin esterilizar y con dificultades para caminar”, relató Martínez.

Con paciencia y cuidados médicos, Taka ha logrado superar sus primeros temores y ahora se encuentra esterilizado, vacunado, desparasitado y con un peso saludable. Aunque todavía se muestra algo cauteloso al comer cerca de otros gatos, disfruta de la compañía felina y es extremadamente cariñoso y juguetón.

“Es un gato elegante, con unos ojos espectaculares y un carácter dulce. Realmente es un compañero ideal para quienes buscan amor y diversión en un solo paquete”, aseguró Martínez.

La fundación invita a los interesados a contactarlos a través de Instagram @amoord4patas o por WhatsApp al 316 536 3094 para darle a Taka la oportunidad de conquistar un hogar donde reciba el cariño que merece.

Recuerde que adoptar no solo cambia la vida de un animal, sino también la suya. Darle una segunda oportunidad a un gato como Taka significa abrirle las puertas de su hogar a amor, compañía y alegría incondicional.

