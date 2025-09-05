No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Gatos

Taka, el gato blanco y negro que superó el abandono y busca una familia amorosa

Gracias a cuidados médicos y paciencia, Taka superó sus miedos y hoy está esterilizado, vacunado, desparasitado y con un peso saludable.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
05 de septiembre de 2025 - 09:54 p. m.
“Es un gato elegante, con unos ojos espectaculares y un carácter dulce”, afirman en la fundación.
“Es un gato elegante, con unos ojos espectaculares y un carácter dulce”, afirman en la fundación.
Foto: Amor de 4 patas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La fundación Amor de 4 Patas busca una familia para Taka, un gato blanco con negro de tres años que combina ternura, elegancia y una energía juguetona capaz de transformar cualquier hogar.

Según Paula Martínez, miembro de la fundación, Taka llegó en marzo tras haber sido aparentemente abandonado por su familia anterior. “Era un gatito muy nervioso, se escondió varios días y no permitía el contacto. Estaba delgado, sin esterilizar y con dificultades para caminar”, relató Martínez.

Vínculos relacionados

El muñeco que salvó a Gus de su ansiedad al quedarse solo: “no comía ni bebía”
Amigo secreto con animales rescatados: la iniciativa de una fundación en Bogotá
Gato fue atropellado y abandonado en una caja en Santa Marta: así lo puede ayudar

Con paciencia y cuidados médicos, Taka ha logrado superar sus primeros temores y ahora se encuentra esterilizado, vacunado, desparasitado y con un peso saludable. Aunque todavía se muestra algo cauteloso al comer cerca de otros gatos, disfruta de la compañía felina y es extremadamente cariñoso y juguetón.

“Es un gato elegante, con unos ojos espectaculares y un carácter dulce. Realmente es un compañero ideal para quienes buscan amor y diversión en un solo paquete”, aseguró Martínez.

La fundación invita a los interesados a contactarlos a través de Instagram @amoord4patas o por WhatsApp al 316 536 3094 para darle a Taka la oportunidad de conquistar un hogar donde reciba el cariño que merece.

Recuerde que adoptar no solo cambia la vida de un animal, sino también la suya. Darle una segunda oportunidad a un gato como Taka significa abrirle las puertas de su hogar a amor, compañía y alegría incondicional.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Gatos

Adopción

Bogotá

Abandono

Rescate

gato blanco y negro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar