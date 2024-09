“Ted está vivo”: gato regresa a casa luego de que su familia lo mandara a cremar

Imagen de referencia | El cuerpo del felino fue encontrado en la piscina de los vecinos. Foto: Freepik

Esta inusual situación fue la que le ocurrió a una familia en North Yorkshire, Inglaterra. Como cuentan los dueños del felino a la BBC, ellos estaban de vacaciones en Turquía cuando recibieron una triste noticia: su gato llamado Ted se había ahogado en la piscina de sus vecinos.

Fue justamente el dueño de la propiedad donde se halló al gato, quien le dio el mensaje a Nicci Knight, la madre de la familia. Ella comenta que la noticia los tomó por sorpresa en medio de sus vacaciones: “Tuve que darles la noticia a mi esposo y a nuestros cuatro hijos y todos quedamos absolutamente devastados, porque Ted es una gran personalidad y un miembro querido de la familia”.

Pese a su tristeza, la mujer optó por buscar una solución rápida para no cargar a sus vecinos con el cuerpo del felino hasta que regresaran, es por esto que llamó al crematorio Heavenly Pets, para que fueran hasta la vivienda, recogieran el cadáver y lo incineraran debidamente. Y así fue, el gato fue cremado y enterrado.

Sin embargo, la historia dio un giro completamente inesperado, pues solo cuatro días después, Ted, que se creía muerto, regreso a su casa como si nada hubiera pasado. Esta aparición fue reportada por el cuidador que estaba encargado del otro gato de la familia, pues ellos aún no regresaban de su viaje. El joven, completamente extrañado, llamó a Nicci Knight. “Al principio no lo creía”, dijo la madre a la BBC. “Tuve que hacer que me llamara por FaceTime en directo para poder ver que Ted estaba vivo”.

Efectivamente, Ted, quien se creía ya muerto, había regresado. Sin embargo, aún queda la duda de cuál es la identidad del gato que fue enterrado. Según la familia “se trata de un gato callejero, posiblemente de una granja”. Heavenly Pets, los encargados de la cremación, decidieron donar el costo que pagó la familia a una fundación de rescate de gatos local.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱