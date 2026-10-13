¿Trabajaría abrazando gatos? Esta clínica paga hasta 25.000 euros al año por hacerlo

El objetivo principal de esta posición consiste en reducir el estrés, la ansiedad y el temor que experimentan los felinos al ingresar al centro médico. Para ello, el profesional seleccionado debe brindarles caricias prolongadas, abrazos suaves y un trato reconfortante previo a las revisiones…

La clínica veterinaria exclusiva para felinos Just Cats, ubicada en Dublín, capital irlandesa, ha generado gran expectativa internacional al anunciar una vacante laboral poco convencional: la contratación de un Cat Cuddler o abrazador profesional de gatos.

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El objetivo principal de esta posición consiste en reducir el estrés, la ansiedad y el temor que experimentan los felinos al ingresar al centro médico. Para ello, el profesional seleccionado debe brindarles caricias prolongadas, abrazos suaves y un trato reconfortante previo a las revisiones y procedimientos veterinarios.

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Entre los requisitos exigidos por la institución destacan la capacidad de transmitir calma mediante una voz pausada, habilidad para acariciar de forma prolongada y destreza para interpretar los distintos tipos de ronroneo. Asimismo, se requiere contar con certificación o formación técnica en el área veterinaria.

La vacante ofrece una remuneración estimada entre los 20.000 y 25.000 euros anuales. Con esta iniciativa, el centro médico busca sentar un precedente en la atención veterinaria, priorizando el bienestar emocional y la salud mental de las mascotas durante su estancia clínica.

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Más allá de lo insólito de la oferta, este tipo de iniciativas evidencia un cambio fundamental en la medicina veterinaria moderna, donde el cuidado emocional de los pacientes cobra la misma relevancia que la atención física. Al destinar recursos específicos para mitigar el estrés y el temor en los felinos, se facilita la labor de los especialistas y se promueve una experiencia médica mucho más humana, respetuosa y segura para las mascotas.

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