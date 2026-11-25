De acuerdo con la organización, Ciruela se caracteriza por ser una mascota muy afectuosa que requiere paciencia y cuidados para…

La Fundación Por amor a Rocky presentó el caso de Ciruela, una gata de 11 meses que se encuentra en busca de una familia tras superar un complejo estado de salud. La felina fue rescatada en Santa Marta con heridas de gravedad en sus glándulas mamarias y sospecha de infección; sin embargo, tras recibir atención veterinaria, ha logrado recuperarse satisfactoriamente y sus pruebas virales arrojaron resultados negativos.

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De acuerdo con la organización, Ciruela se caracteriza por ser una mascota muy afectuosa que requiere paciencia y cuidados para continuar su proceso de crecimiento. Debido a que aún no puede ser esterilizada, su vinculación inicial con una familia se realizará bajo la modalidad de hogar de paso, para posteriormente formalizar el proceso de adopción definitiva.

Si usted está interesado en brindarle una segunda oportunidad a Ciruela, puede descargar el formulario correspondiente a través de la cuenta oficial @rockyadopcion.

Adoptar un animal de compañía no solo transforma la vida del ejemplar rescatado al ofrecerle protección, bienestar y estabilidad, sino que también contribuye a reducir la sobrepoblación callejera. Al elegir la adopción responsable, usted apoya directamente la labor de las fundaciones locales y abre espacio para que otros animales en condición de vulnerabilidad puedan ser atendidos y salvados.

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