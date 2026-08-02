Tres gatitos fueron abandonados en una caja en la Costa: buscan ayuda para sobrevivir

Los tres gatitos fueron encontrados abandonados dentro de una caja en un barrio de Ciénaga, Magdalena. Foto: Fundación Dogpack

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Tres gatitos de pocas semanas de nacidos fueron rescatados luego de ser encontrados abandonados dentro de una caja en un barrio de Ciénaga, Magdalena. La Fundación Dogpack, organización de protección animal con sede en Bogotá, asumió su atención y lanzó un llamado para reunir recursos que permitan cubrir su tratamiento veterinario y trasladarlos a la capital del país.

De acuerdo con la información compartida por la fundación en sus redes sociales, los animales fueron hallados por habitantes del sector. Al acercarse a la caja, los rescatistas encontraron a los tres felinos en condiciones preocupantes, sucios, asustados y con signos de haber permanecido varios días sin los cuidados necesarios.

Según explicó Dogpack, los gatitos presentaban restos de materia fecal en las patas traseras y la cola, además de un cuadro de diarrea, lo que hacía presumir que llevaban tiempo sin recibir atención.

Tras el rescate, los animales fueron trasladados inicialmente a Santa Marta, donde recibieron una primera valoración veterinaria antes de continuar con el proceso para viajar a Bogotá.

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En un video publicado por la fundación, los rescatistas contaron que los tres gatitos llegaron exhaustos por el recorrido y con mucha hambre, pues no habían comido desde el día anterior. Durante el chequeo médico también se detectó que presentaban bajo peso, el abdomen distendido y pequeñas llagas en la boca, por lo que permanecerán bajo observación para evaluar su evolución.

“Tenemos que esperar a ver cómo evolucionan en estos días y ojalá muy pronto puedan llegar a Bogotá“, señaló la organización en la publicación.

La fundación explicó que el objetivo es estabilizar el estado de salud de los animales para posteriormente trasladarlos a Bogotá, donde continuarán su recuperación y, una vez estén completamente sanos, podrán iniciar la búsqueda de una familia adoptante.

Mientras tanto, Dogpack abrió una campaña para conseguir padrinos y donaciones que permitan cubrir los gastos de alimentación, arena, atención veterinaria, vacunas, desparasitación y hospedaje temporal de los tres felinos.

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Inicialmente, la organización informó que necesitaba el apoyo de al menos 25 personas que aportaran COP 35.000 cada una para asumir los primeros costos del rescate. Ahora, tras recibir a los gatitos, reiteró que cualquier donación contribuirá a garantizar su recuperación.

Las personas interesadas en apoyar el proceso o convertirse en padrinos pueden comunicarse con la Fundación Dogpack a través de sus canales oficiales y redes sociales: @dogpackoficial.

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