Un gato callejero mayor encuentra hogar y se convierte en el “michi embajador”

Este gato callejero de 10 años llegó a la Embajada de Brasil en Chile. Ahora comparte con los funcionarios día a día y tiene su propio carné oficial.

21 de septiembre de 2025 - 06:04 p. m.
Este gatito mayor es el acompañante más fiel de los funcionarios de la Embajada de Brasil en Chile.
Este gatito mayor es el acompañante más fiel de los funcionarios de la Embajada de Brasil en Chile.
Foto: X: @steefrasson
La vida de Branquinho, un gato callejero de 10 años, cambió por completo al llegar a la Embajada de Brasil en Chile. Buscaba comida y quizá un lugar donde refugiarse, pero sin esperarlo, esas oficinas se convirtieron en su nuevo hogar.

Su historia se dio a conocer el 8 de agosto, cuando la Embajada celebró el Día del Gato y compartió un mensaje acompañado de fotos del felino en sus “labores” diarias. Sin embargo, la fama de Branquinho explotó el 10 de septiembre, cuando la usuaria @steefrasson publicó un hilo en X mostrando fotos del “michi embajador” y revelando que incluso tiene su propio carné.

Aunque se desconoce su origen exacto, se sabe que Branquinho llegó como un gato callejero al Palacio Errázuriz, donde poco a poco conquistó el corazón de los funcionarios y nunca más se fue.

Según la Embajada, Branquinho es un gato senior saludable, castrado, vacunado y con controles veterinarios regulares. Disfruta de comida premium y sus Churus favoritos, y tiene la sorprendente habilidad de entender español y portugués, conquistando a todos quienes lo conocen.

La Embajada detalla que su rutina diaria incluye despertar temprano, comer, jugar, descansar y recibir a los visitantes en recepción. Además, patrulla los pasillos como un “vigilante fiel” y pasa gran parte del tiempo en el jardín, donde revolcarse en la tierra es su actividad favorita.

Lo que comenzó como un encuentro fortuito se convirtió en una vida digna y feliz para Branquinho, demostrando que cada gato, sin importar su origen o edad, puede adaptarse, ser querido y formar parte de una familia que lo respeta y lo valora.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

