Un gato callejero mayor encuentra hogar y se convierte en el “michi embajador”

Este gatito mayor es el acompañante más fiel de los funcionarios de la Embajada de Brasil en Chile. Foto: X: @steefrasson

La vida de Branquinho, un gato callejero de 10 años, cambió por completo al llegar a la Embajada de Brasil en Chile. Buscaba comida y quizá un lugar donde refugiarse, pero sin esperarlo, esas oficinas se convirtieron en su nuevo hogar.

Su historia se dio a conocer el 8 de agosto, cuando la Embajada celebró el Día del Gato y compartió un mensaje acompañado de fotos del felino en sus “labores” diarias. Sin embargo, la fama de Branquinho explotó el 10 de septiembre, cuando la usuaria @steefrasson publicó un hilo en X mostrando fotos del “michi embajador” y revelando que incluso tiene su propio carné.

Aunque se desconoce su origen exacto, se sabe que Branquinho llegó como un gato callejero al Palacio Errázuriz, donde poco a poco conquistó el corazón de los funcionarios y nunca más se fue.

Según la Embajada, Branquinho es un gato senior saludable, castrado, vacunado y con controles veterinarios regulares. Disfruta de comida premium y sus Churus favoritos, y tiene la sorprendente habilidad de entender español y portugués, conquistando a todos quienes lo conocen.

La Embajada detalla que su rutina diaria incluye despertar temprano, comer, jugar, descansar y recibir a los visitantes en recepción. Además, patrulla los pasillos como un “vigilante fiel” y pasa gran parte del tiempo en el jardín, donde revolcarse en la tierra es su actividad favorita.

Lo que comenzó como un encuentro fortuito se convirtió en una vida digna y feliz para Branquinho, demostrando que cada gato, sin importar su origen o edad, puede adaptarse, ser querido y formar parte de una familia que lo respeta y lo valora.

¡Feliz Día Internacional del Gato a nuestro querido Branquinho de la Embajada! 🐈🇧🇷✨ pic.twitter.com/SrjNc3oSwK — Embajada de Brasil en Chile 🇧🇷🇨🇱 (@EmbBrasilChile) August 8, 2025

