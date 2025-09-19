Patrullero y su perro Telmo se reencuentran tras sobrevivir a ataque en Amalfi Foto: @PoliciaColombia

Después de 28 días de incertidumbre, el patrullero Diego Herrera volvió a abrazar a su compañero de cuatro patas, Telmo, un perro antinarcóticos que sobrevivió al atentado contra un helicóptero de la Policía Nacional el pasado 21 de agosto en zona rural de Amalfi, Antioquia. El ataque, atribuido al frente 36 de las disidencias de las FARC, dejó 13 uniformados muertos y a Telmo perdido, aunque en un principio las autoridades lo dieron por muerto.

Telmo, un pastor belga malinois entrenado en detección de explosivos, se extravió en medio del caos del atentado. Tras la explosión, el patrullero Herrera perdió el conocimiento, y al despertar, sus compañeros le informaron que su perro había muerto. Lo habían confundido con otro can que sí falleció en el operativo.

Según reportó Caracol Radio, Telmo estuvo con los integrantes del frente 36 durante al menos 24 días. El perro fue alimentado y cuidado por los guerrilleros, quienes, días después, intentaron devolverlo mediante canales humanitarios. Sin embargo, los intensos operativos militares en la zona dificultaron los acercamientos.

Finalmente, en el municipio de Anorí, un campesino recibió al perro con instrucciones precisas: llevarlo hasta la estación de Policía. El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre el caso a través de su cuenta en X: “Volvió Telmo, el perro antiexplosivos que se perdió en el ataque del frente 36 al grupo policial que hacía labor antinarcóticos en Amalfi. Se reencontrará con su dueño”.

Cinco días después, Telmo llegó a Bogotá, donde ocurrió el esperado reencuentro. “Me siento muy feliz de tener a Telmo aquí a mi lado. Han sido días muy duros para él, tanto como para mí”, expresó Herrera en un emotivo video compartido por las redes sociales de la Policía Nacional. En las imágenes del reencuentro se ve al perro bajando del vehículo algo desorientado, hasta que detecta el aroma de su guía. En segundos, lo reconoce y corre hacia él, sellando con un abrazo el reencuentro más esperado.

La historia de Telmo generó un profundo impacto en la ciudadanía. En los días posteriores al ataque, la Policía había informado inicialmente que Telmo y Léster, otro perro antinarcóticos, habían muerto, lo que provocó reacciones de dolor en redes sociales. Posteriormente, la institución rectificó: Telmo no estaba muerto, sino perdido.

El patrullero Herrera recordó los momentos previos al ataque: “Siempre que abordábamos la nave, Telmo y yo teníamos un lugar específico. Cuando desembarcamos, registrábamos el cultivo, pero ahí fuimos impactados por un artefacto explosivo. Al intentar subir al helicóptero, lo abracé, y justo al cerrar la puerta, escuché un estruendo, después, todo fue oscuridad”, contó a Noticias Caracol.

Hoy Telmo, aunque algo más delgado, se encuentra en buen estado de salud y de regresó bajo custodia de la institución. Para Herrera, su presencia representa mucho más que una herramienta operativa: es un símbolo de lealtad, supervivencia y vínculo inquebrantable.

