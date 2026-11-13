Universidad San Martín se pronuncia por el gato Rogelio operado en clase de veterinaria

Según el texto, la operación al animal “no correspondió a una instrucción institucional ni a una práctica…

La Fundación Universitaria San Martín se pronunció este viernes 13 de noviembre, mediante un comunicado a la opinión pública, sobre el caso de “Rogelio”, el gato que habría sido intervenido quirúrgicamente por estudiantes de una especialización en veterinaria. La institución, que hasta ahora solo había dicho que estaba verificando la información, lamentó lo ocurrido y negó que el procedimiento hiciera parte de su formación académica.

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Según el texto, la operación al animal “no correspondió a una instrucción institucional ni a una práctica prevista” en el programa. La universidad explicó que la clase práctica estaba planeada con un biomodelo y que sus políticas académicas no contemplan ni autorizan intervenciones en animales vivos como la practicada al felino.

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El comunicado agrega que las investigaciones preliminares internas indican que los profesionales que participaron en la clase acordaron entre ellos intervenir al gato, sin consultar a las instancias académicas competentes. Con ello, la institución traslada la responsabilidad a los estudiantes, a quienes describió como profesionales veterinarios en formación de posgrado.

La San Martín indicó que adelanta actuaciones para definir las medidas académicas, disciplinarias y administrativas que se tomarían frente a las decisiones de los involucrados. Aseguró que el proceso se lleva con “rigor, celeridad y confidencialidad”, y con garantía del debido proceso y custodia de los soportes del caso.

La universidad advirtió que, para no afectar la investigación, no divulgará más detalles públicamente. La información del proceso solo se entregará a las autoridades competentes que la requieran. Las decisiones que se adopten, añadió, se darán a conocer “oportunamente”, respetando la reserva y las disposiciones aplicables.

El pronunciamiento se conoce dos días después de que la senadora Andrea Padilla denunciara que el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía investiga el caso. La congresista recordó que el uso de animales vivos en prácticas universitarias está prohibido y que, de haber una víctima, aplicaría la Ley Ángel.

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