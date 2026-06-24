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Refugio abrirá sus puertas este domingo para incentivar la adopción responsable de animales

Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer las historias de superación de cada uno de los “huelleritos”.

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24 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
La apertura de estos espacios resulta fundamental en la sociedad actual, ya que transforma la percepción pública sobre el abandono y el cuidado de los seres sintientes.
La apertura de estos espacios resulta fundamental en la sociedad actual, ya que transforma la percepción pública sobre el abandono y el cuidado de los seres sintientes.
Foto: Huellas de amor
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Con el propósito de acercar a la ciudadanía a la realidad de los animales rescatados y visibilizar el trabajo diario que realizan los voluntarios, la fundación Huellas de Amor en Pereira anunció que este domingo 28 de junio abrirá las puertas de su refugio.

La jornada especial se llevará a cabo en un horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., un espacio diseñado para que los asistentes puedan compartir directamente con los caninos y felinos amparados por la organización.

Durante el encuentro, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca las historias de superación de cada uno de los denominados “huelleritos”.

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El evento busca conectar de manera profunda a la comunidad con la labor de protección animal, permitiendo entender el esfuerzo detrás de cada rescate. Para quienes deseen obtener información detallada sobre la ubicación exacta o los requisitos de ingreso, la fundación ha dispuesto la línea de contacto 3013178060.

La apertura de estos espacios resulta fundamental en la sociedad actual, ya que transforma la percepción pública sobre el abandono y el cuidado de los seres sintientes.

Al permitir el acceso directo al refugio, se sensibiliza a las personas y se incentiva tanto la adopción responsable como las donaciones materiales y económicas, las cuales sostienen la operación diaria de la entidad.

Asimismo, estas visitas son el escenario ideal para motivar a la ciudadanía a convertirse en hogares de paso. Si usted decide abrir las puertas de su casa temporalmente, le brindará a un animal convaleciente o asustado la oportunidad de recuperarse en un entorno familiar, facilitando su posterior transición hacia un hogar definitivo.

La participación y apoyo constante en estas jornadas colectivas de solidaridad salvan vidas y fortalecen el tejido social en favor de los animales vulnerables.

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