Whiskas, el “gato hamburguesero” que atiende un puesto en la Central de Abastos

Whiskas fue rescatado de la calle cuando tenía cerca de cinco meses. Foto: Instagram: @tio_

Whiskas, un tierno gato naranja, se ha ganado el corazón de los comerciantes y visitantes de la Central de Abastos de Iztapalapa, en México. Cada mañana, este felino acompaña a su dueño en la rutina diaria de montar su puesto de hamburguesas, un pequeño negocio ambulante instalado sobre una bicicleta que se ha convertido en parte del paisaje de la plaza.

Entre montones de frutas, canastos y el movimiento constante del mercado, Whiskas se ubica siempre a un costado del puesto, observando con atención y curiosidad a quienes se acercan. Algunos clientes lo llaman de cariño “el patrón” y otros lo conocen como “el gato hamburguesero”, apodo que ya lo ha hecho famoso en la zona. Su presencia no pasa desapercibida: quienes lo ven por primera vez quedan sorprendidos al descubrir a un gato acompañando con tanta calma y constancia la venta de hamburguesas.

La historia de Whiskas fue difundida en redes sociales por el creador de contenido conocido como @tio_central, quien se dedica a mostrar la vida y rutina de los comerciantes de la Central de Abastos. En uno de sus recorridos se encontró con el gato naranja y decidió contar la historia que conmovió a cientos de usuarios.

Según relata su dueño, Whiskas llegó a su vida cuando tenía entre cinco y seis meses. Fue rescatado de la calle y poco a poco se convirtió en parte inseparable de la rutina laboral.

Ahora, el felino no solo acompaña a diario, sino que también se ha vuelto un atractivo para muchos, pues hay quienes llegan al puesto no solo por las hamburguesas, sino también para saludar al curioso gato que se roba las miradas.

