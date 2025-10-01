Perrito ignorado por ser negro, conmueve con su historia y consigue ser adoptado

El pequeño llegó al refugio junto a sus hermanos Sun y Buc, después de que otra organización solicitara ayuda para dar acogida a seis cachorros. Foto: @mercyfullproject/TikTok

Un cachorro mestizo de labrador negro de cuatro meses, llamado Lightning, encontró finalmente un hogar tras varias semanas siendo ignorado en eventos de adopción organizados por el refugio Mercy Full Project, en Florida.

El pequeño llegó al refugio junto a sus hermanos Sun y Buc, después de que otra organización solicitara ayuda para dar acogida a seis cachorros. Tres de ellos ya habían sido entregados previamente, por lo que el cuidado de los tres restantes quedó en manos del refugio.

Durante casi tres semanas, Lightning asistió a múltiples jornadas de adopción sin éxito. Un video publicado el 23 de agosto en la cuenta de TikTok del refugio, que superó las 427 mil visualizaciones, mostró al cachorro observando con desconcierto la falta de atención hacia él. El clip señalaba que nadie se acercaba a conocerlo por ser un perro negro, fenómeno conocido como síndrome del perro negro, la creencia de que estos animales son menos adoptados que los de pelaje claro.

Aunque investigaciones recientes han desmentido esta idea, el estigma persiste y suele asociarse a supersticiones. En el caso de Lightning, el refugio atribuyó la demora en su adopción a su carácter inquieto y enérgico, a diferencia de sus hermanos: Buc, que fue adoptado primero por ser más calmado, y Sun, que despertó interés por ser hembra y tener rasgos más cercanos al aspecto de un doodle.

Finalmente, tras una semana adicional de espera, Lightning logró conquistar a una familia y consiguió su tan esperado hogar definitivo.

En redes sociales, la historia conmovió a miles de usuarios, quienes elogiaron su apariencia y celebraron la noticia. “Los perros negros son los mejores. Espero que este bebé encuentre un hogar amoroso”, escribió uno de ellos, reflejando el sentir general de quienes siguieron el caso.

