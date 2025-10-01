Perlita, la perrita quemada bajo un carro, sigue en recuperación y necesita ayuda

Perlita necesita tres apósitos para cubrir las partes heridas de su cuerpo. Foto: Instagram: @adopta_con_responsabilidad

Desde mayo hasta hoy, Perlita ha sido el reflejo de la resiliencia y la esperanza. La perrita, que sufrió graves quemaduras tras refugiarse bajo un carro encendido, ha recibido durante meses atención veterinaria especializada, curaciones frecuentes y cuidados permanentes que le han permitido mostrar avances significativos en su recuperación.

El tejido de sus heridas ha comenzado a regenerarse de manera notable, pero aún no ha cerrado por completo. Su proceso continúa siendo delicado y exige limpiezas profundas, cambios de apósitos especiales y tratamientos constantes para asegurar una cicatrización adecuada.

Además, como parte esencial de su recuperación integral, Perlita necesita ser esterilizada. Este procedimiento es indispensable para garantizar su bienestar y permitirle iniciar una nueva etapa de vida con todas las condiciones necesarias para estar saludable.

Desde la fundación Adopta con Responsabilidad se acompaña cada paso de este camino, pero todavía se requiere del apoyo de la comunidad para cubrir los tratamientos pendientes y asegurar que Perlita logre recuperarse por completo.

Quienes deseen unirse a esta causa pueden comunicarse al 300 562 42 56 o seguir el proceso de Perlita a través de Instagram en @adopta_con_responsabilidad, donde se comparten sus avances y las diferentes maneras de brindar ayuda.

