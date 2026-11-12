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Woody, un gatito de tres meses rescatado, busca una familia que lo vea crecer

Rescatado junto a su madre y hermana, este felino de tres meses está sano y espera un hogar de paso antes de formalizar su adopción.

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Woody tiene tres meses de edad y sus pruebas virales dieron resultado negativo.
Foto: Por amor a Rocky

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La fundación Por amor a Rocky abrió el proceso de adopción para Woody, un gato de tres meses que fue rescatado en condiciones de vulnerabilidad junto a su madre y su hermana. Actualmente, el animal se encuentra a la espera de una familia responsable que esté dispuesta a acompañarlo en su etapa de crecimiento y aprendizaje.

De acuerdo con el reporte entregado por la organización, las pruebas virales del felino arrojaron resultados negativos, lo que confirma su buen estado de salud frente a este tipo de enfermedades. Debido a su corta edad, aún no cumple con los requisitos médicos para ser castrado.

Por este motivo, el proceso se realizará en dos etapas: inicialmente, la persona o familia interesada lo recibirá bajo la modalidad de hogar de paso. Una vez que el cachorro alcance la edad adecuada y se lleve a cabo la esterilización, se procederá a formalizar su adopción definitiva.

Quienes deseen postularse para brindarle un espacio seguro y asumir su cuidado con paciencia y compromiso, pueden descargar el formulario correspondiente a través de la cuenta de Instagram @rockyadopcion1.

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Adoptar un animal rescatado no solo transforma la vida de ese ser que recibe una segunda oportunidad, sino que también alivia la carga de las fundaciones que trabajan sin descanso para sacar a cientos de perros y gatos del abandono. Al abrir las puertas de su hogar, usted contribuye directamente a frenar la sobrepoblación callejera y fomenta una cultura de tenencia responsable, recordando que cada adopción exitosa libera un espacio vital para que otro animal en situación de vulnerabilidad pueda ser salvado.

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