Halloween dulce y lleno de amor: fundación invita a jornada de adopción este fin de semana

Esta iniciativa busca visibilizar a caninos que superan los cinco años de edad, una población que suele enfrentar mayores dificultades para ser adoptada, pero que…

El evento se desarrollará el próximo sábado 17 de octubre , entre las 10:30 a. m. y las 3:30 p. m. , en la Calle 122 #18-62 , en la ciudad de Bogotá.

En el marco de las celebraciones de Halloween, la Fundación Tepa, en alianza con Mellow for Pets, llevará a cabo una jornada de adopción canina enfocada en brindar una segunda oportunidad a perros adultos que buscan un hogar definitivo.

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Esta iniciativa busca visibilizar a caninos que superan los cinco años de edad, una población que suele enfrentar mayores dificultades para ser adoptada, pero que conserva intacta la esperanza de integrar una familia. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente familiar y accesible para mascotas (pet friendly), además de conocer de cerca las historias de los animales disponibles para adopción.

Si usted desea cambiar la vida de uno de estos peluditos, acerquese a participar junto a sus allegados y apoye la difusión de esta causa para permitir que más personas se sumen a la adopción responsable.

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Fecha y horarios:

Lugar: Calle 122 #18-62, Bogotá

Calle 122 #18-62, Bogotá Fecha: Sábado, 17 de octubre

Sábado, 17 de octubre Horario: 10:30 a. m. a 3:30 p. m.

10:30 a. m. a 3:30 p. m. Entrada: Libre y apta para todo público (evento pet friendly)

Adoptar un animal rescatado no solo le transforma la vida a ese individuo al brindarle un entorno seguro y afectuoso, sino que también contribuye a descongestionar los refugios y combate la problemática del abandono. Al darle la oportunidad a un perro adulto, usted recibe un compañero maduro, agradecido y listo para ofrecer lealtad incondicional desde el primer día. Si desea sumarse a esta causa, acérquese a participar junto a sus allegados y apoye la difusión de este evento para promover la adopción responsable.

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