Halloween en Bogotá: desfile de disfraces para mascotas, adopciones y actividades gratuitas

La programación iniciará el sábado 31 de octubre a las 8:00 a. m. con un reto de armado de cubos Rubik, seguido por el musical Guerreras Doradas a las 5:00 p. m. Posteriormente, del 23 al 29 de octubre, se habilitará la Feria…

Las familias y sus animales de compañía tendrán una alternativa de entretenimiento sin costo en la capital durante la celebración de Halloween. El Centro Comercial Portal de la 80 anunció una agenda temática con eventos que incluyen categorías especiales para premiar la creatividad de las mascotas junto a sus tenedores.

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La programación iniciará el sábado 31 de octubre a las 8:00 a. m. con un reto de armado de cubos Rubik, seguido por el musical Guerreras Doradas a las 5:00 p. m. Posteriormente, del 23 al 29 de octubre, se habilitará la Feria Cómic en el segundo piso (Plaza Café), mientras que el sábado 24 de octubre, a las 4:00 p. m., se llevará a cabo el Desfile Geek.

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El momento central para los amantes de los animales tendrá lugar el viernes 30 de octubre a las 4:00 p. m. con el Desfile de Disfraces. La jornada contará con una categoría exclusiva para mascotas, además de modalidades para niños, parejas, familias e individuales. Las inscripciones se realizarán de manera presencial y gratuita a partir de las 2:00 p. m. en las instalaciones del establecimiento.

La agenda concluirá el sábado 31 de octubre desde las 4:00 p. m. con la entrega tradicional de dulces, ambientación a cargo de un DJ en vivo y la presentación de Andrés Gutiérrez, reconocido actor del doblaje latinoamericano.

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"Invitamos a las familias, las mascotas y los vecinos a disfrutar de esta temporada con actividades para compartir tiempo de calidad y vivir experiencias diferentes, sin que el presupuesto sea una limitación", afirmó Melissa Corredor, directora comercial y de mercadeo del Portal de la 80.

Con esta oferta de entretenimiento, el centro comercial busca posicionarse como un espacio de integración apto para el disfrute responsable con los animales de compañía.

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