La iniciativa forma parte del programa "Acoge un Héroe de 4 Patas", liderado por la Dirección de Carabineros y…

Tras dedicar sus años de servicio a la seguridad y el bienestar del país, 37 animales que hicieron parte de la Policía Nacional comenzaron una nueva etapa en hogares previamente seleccionados. La jornada de entrega se llevó a cabo de manera simultánea en 23 unidades policiales del territorio nacional durante noviembre de 2026, permitiendo que 21 caninos, 15 equinos y un mular encuentren familias que asuman su cuidado definitivo.

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La iniciativa forma parte del programa "Acoge un Héroe de 4 Patas", liderado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, a cargo del brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán. Este proyecto busca retribuir el esfuerzo de los ejemplares que cumplieron su ciclo operativo en la institución.

Entre los caninos entregados se encuentran ejemplares de razas como pastor belga malinois, pastor holandés, pastor alemán, labrador retriever y golden retriever. Estos animales estuvieron entrenados en especialidades de alto impacto, tales como la detección de narcóticos, explosivos y divisas, así como en labores de búsqueda y rescate. Durante el evento, destacaron las historias de Toro y Killer, dos perros reconocidos por su trayectoria operativa en la detección de sustancias ilícitas y material explosivo.

Por su parte, el grupo de equinos incluyó caballos de razas frisón, silla argentino, mestizo argentino y percherón, acompañados por una mula catalana, quienes también desempeñaron funciones fundamentales en las labores de vigilancia y apoyo rural de la institución.

¿Cómo funciona el proceso de adopción?

La Policía Nacional recordó que la entrega de estos ejemplares es completamente gratuita y carece de fines comerciales. Sin embargo, para garantizar el bienestar de los animales, los ciudadanos postulados deben superar un proceso de selección y cumplir con requisitos estrictos que aseguren una alimentación balanceada, atención veterinaria oportuna, un espacio adecuado para su protección y afecto constante.

Quienes deseen obtener información sobre futuras convocatorias y conocer los requisitos detallados pueden consultar los canales oficiales de la institución a través de su página web o en la cuenta de redes sociales @carabineroscol.

Brindar un hogar a estos animales tras su retiro representa un acto de justicia y gratitud por el servicio prestado a la sociedad. Durante años, estos ejemplares expusieron su integridad en tareas de seguridad ciudadana, rescate y control, por lo que garantizarles un retiro tranquilo, rodeados de cuidado y afecto, resulta fundamental para su bienestar físico y emocional. Darles una segunda oportunidad permite que disfruten de una vejez digna, lejos del rigor operativo, en un entorno familiar que valore su lealtad y entrega.

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