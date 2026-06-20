Hospital inaugura una sala exclusiva para que pacientes reciban visitas de sus mascotas

Bella fue una de las primeras mascotas en reencontrarse con su familia en la nueva sala de visitas. Foto: Hospital Marco Fidel Suárez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para muchas personas, una mascota es un miembro más de la familia. Pensando en ese vínculo, el Hospital Marco Fidel Suárez, ubicado en Bello, Antioquia, inauguró recientemente una sala exclusiva para que los pacientes hospitalizados puedan reencontrarse con sus animales de compañía en un espacio seguro, privado y diseñado especialmente para estas visitas.

La iniciativa fue presentada a través de las redes sociales de la institución, donde informaron sobre la renovación de su espacio de visitas con el propósito de ofrecer un entorno más acogedor para pacientes, familiares y mascotas.

“En nuestro hospital, la familia sí incluye a tu mascota. Renovamos nuestro espacio de visitas para hacerlo más acogedor, seguro y privado. Porque estar hospitalizado no debería significar separarte de quien también te llena de amor y tranquilidad”, señaló la entidad. Según explicó, las visitas tienen una duración de 30 minutos y se realizan con el acompañamiento de colaboradores de la institución.

De acuerdo con el hospital, este tipo de encuentros busca contribuir a la disminución del estrés y la ansiedad que pueden experimentar las personas durante una hospitalización, además de favorecer un mejor estado de ánimo tanto en los pacientes como en sus familias.

Lea también: Estudiantes de primaria construyen en clase camas para los perros y gatos de la calle

La institución destacó que la iniciativa hace parte de su apuesta por una atención más humana e inclusiva, reconociendo el papel que los animales de compañía tienen en el bienestar emocional de muchas personas.

El emotivo reencuentro de Bella y su familia

Uno de los primeros encuentros realizados en este nuevo espacio fue compartido por en un video por el concejal animalista de Medellín, Juan Jiménez Lara, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el bienestar de los pacientes.

A través de sus redes sociales, el concejal relató la historia de Bella, una perrita que pudo reencontrarse con su familia luego de que su humana permaneciera hospitalizado durante 15 días. El encuentro ocurrió antes de una intervención quirúrgica de el paciente y se convirtió en un momento cargado de emoción para ambos. “Este encuentro recarga y llena de amor”, expresó Jiménez Lara.

El concejal señaló que espacios como este permiten fortalecer el bienestar emocional de las personas en momentos difíciles y ayudan a disminuir sentimientos de angustia e incertidumbre asociados a los procesos de hospitalización.

Lea también: Naruto, el gato callejero que se volvió “policía” y hoy apoya a quienes llegan a denunciar

Durante el encuentro, Bella pudo volver a compartir con su humana en un ambiente especialmente acondicionado para estas visitas, una experiencia que, según el concejal, brindó tranquilidad, alegría y compañía en un momento especialmente sensible.

El Hospital Marco Fidel Suárez destaca el impacto positivo que pueden tener los animales de compañía en la salud emocional de las personas. La iniciativa busca precisamente aprovechar ese vínculo para ofrecer una experiencia más humana durante la atención médica, permitiendo que quienes atraviesan procesos de enfermedad o recuperación reciban también el apoyo y el cariño de sus mascotas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱