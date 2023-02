¿Tenía un viaje con su mascota por la aerolínea Viva? Así puede reprogramar su vuelo

Antes de tomar la decisión de viajar, es indispensable conocer si la mascota está en condiciones de someterse al estrés que significa el viaje. Foto: Facebook Viva Air

La noche del pasado lunes 27 de febrero, Viva Air decidió dejar sus aviones paralizados en los distintos aeropuertos ubicados en varias ciudades del país. En un comunicado, la compañía aérea afirmó que Latam, Avianca y Satena ofrecerán las alternativa de transporte en las rutas compartidas a los pasajeros que tengan un tiquete o una reserva confirmada para los días 27 y 28 de febrero, y para mañana, primero de marzo.

Cerca de las 9:00 de la mañana del 28 de febrero, Latam comenzó a reubicar pasajeros en vuelos con sillas disponibles. Esta es una opción para las personas que se acerquen de forma presencial a los aeropuertos en los que opera la aerolínea.

Ante la creciente cantidad de pasajeros que requieren volar con sus mascotas, ya sean de asistencia o no, surge la duda acerca de la suficiencia y claridad de las normativas vigentes para el transporte de animales en el país. Por ello, desde La Red Zoocial, compartimos los requerimientos que cada aerolínea exige para viajar con su animal de compañía.

Esta aerolínea permite el transporte de perros, gatos, aves y gallos en la cabina y en la bodega del avión, siempre y cuando se cumpla los siguientes requisitos:

Para viajar con su mascota en cabina:

🐾 Debe solicitar este servicio hasta 24 horas antes del vuelo. En caso de que su mascota sea de asistencia, debe hacerlo con más de 48 horas de anticipación.

🐾 Debe pesar 10 kilogramos máximo, incluyendo el peso del maletín, su altura no debe sobrepasar los 20 centímetros y debe tener más de cuatro meses de edad.

🐾 En vuelos internacionales, Perú y Ecuador no se acepta el transporte de aves ornamentales.

🐾 Debe permanecer en un maletín de tela resistente al agua y con orificios.

Para viajar con su mascota en bodega:

🐾 El animal debe ser transportado dentro de un guacal o contenedor donde pueda moverse libremente. Debe estar hecho con materiales rígidos como fibra de vidrio, metal o plástico y debe ser suministrado por el pasajero.

🐾 A esto se suma la especificación de que el guacal en el que viaje la mascota deberá medir máximo 55 cm de largo, 35 cm de ancho y 25 cm de alto, lo cual supone una restricción importante, además del peso, en el tamaño del perro.

🐾 Es importante aclarar que los animales incluidos en estas nuevas políticas son únicamente aquellos de soporte emocional, y que las mascotas de asistencia o servicio como, por ejemplo, las de personas invidentes o personas con trastornos epilépticos, continuarán viajando en cabina tal como lo dispone la normativa, que dicta que el animal debe viajar ubicado de manera que pueda prestar el servicio para el cual está entrenado.

🐾 Por último, la aerolínea indicó que “no se transportarán perros y gatos de razas braquiocefálicas en bodega, priorizando su bienestar”. Estos son perros como los pug, bóxer, bull dog, y gatos como el exótico de pelo corto, entre otras razas.

Esta aerolínea permite el transporte de perros y gatos en la cabina y en la bodega del avión, siempre y cuando cumpla estas condiciones:

Para viajar con su mascota en cabina:

🐾 La suma del su peso junto con el contenedor de transporte debe ser de hasta 7 kilogramos.

🐾 El animal debe tener mínimo 8 semanas de vida. Si el viaje es a EEUU debe tener mínimo 4 meses.

🐾 El contenedor puede ser de material rígido o blando. Si es rígido, debe medir máximo 23 x 36 x 33 cm. Si es blando, debe medir máximo 19 x 36 x 33 cm.

🐾 El contenedor no debe tener ruedas y debe estar hecho de un material resistente, absorbente e impermeable.

Para viajar con su mascota en bodega:

🐾 Debe pesar hasta 45 kg / 99 lb, sumado entre mascota y el contenedor.

🐾 Debe informar a la aerolínea con 48 horas de anticipación.

🐾 No transportan en la bodega ni en la cabina del avión algunas razas de perros y gatos braquicéfalos y/o peligrosos.

🐾 La aerolínea solo transporta perros y gatos de apoyo emocional, de asistencia o servicio o como equipaje de mano.

🐾 Debe realizar la reserva del animal doméstico directamente con la aerolínea a través del Contact Center, con una antelación no inferior a 48 horas a la salida del vuelo, informando la intención de viajar con un animal vivo en bodega.

🐾 El servicio estará sujeto a disponibilidad de cupo, ya que la cantidad de animales domésticos está limitada.

🐾 Una vez confirmada la reserva, solo se podrá realizar el check-in en el aeropuerto de origen, en el cual se debe presentar con una antelación no inferior a una hora y media.

🐾 El animal debe estar en buen estado de salud, limpieza, higiene y presentar un comportamiento tranquilo.

🐾 Solo se permitirá un perro o un gato adulto por pasajero y por guacal, hasta con un peso máximo de 40Kg, peso que será contabilizado dentro de la franquicia del equipaje por bodega.

🐾 Debe tener el carné de vacunación vigente suscrito por un veterinario donde indique su número de tarjeta profesional. En este, debe incluir nombre de la vacuna, número de lote, fecha de administración y fecha de vigencia.

Primero debe tener en cuenta que este tipo de animal debe estar certificado por un un médico, psicólogo o psiquiatra. Además, debe tener un entrenamiento básico de manera que, no represente ningún peligro para los pasajeros del avión y debe llenar un formulario que encontrará disponible en la página web de la aerolínea de su preferencia.

Recuerde que llevar este animal consigo no tiene ningún costo. Sin embargo si su mascota no cuenta con el registro de apoyo emocional usted debe pagar su tiquete y el de su gato o perro de forma adicional, este valor tiene un costo entre $130.000 y $200.000 para vuelos nacionales dependiendo de la aerolínea.

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, los pasajeros tienen derecho a viajar con un animal de compañía, animal de asistencia o animal de soporte emocional. Para esto, deberá informarle a la aerolínea con al menos 48 horas de anticipación, ya que es un requerimiento categorizado como servicio especial.

El animal no podrá superar el peso de 10 kilogramos, incluido un guacal flexible en el que debe transportarse. Además, es obligación de la aerolínea permitir que el animal se ubique de manera que pueda prestar la asistencia para la que fue entrenado, garantizando su seguridad y la de los demás pasajeros.

En los casos que no cumplen estos parámetros, el animal deberá ser transportado en bodega. Sin embargo, la guía no es muy clara sobre aquellos casos en los que es indispensable el acompañamiento del animal en cabina, aunque no cumpla los requisitos.

Por ejemplo, cuando se trata de una persona invidente cuyo animal de asistencia es de raza grande y supera las medidas establecidas. Ante la falta de claridad en la norma, deberá consultar a la aerolínea.

Antes de tomar la decisión de viajar, es indispensable conocer si la mascota está en condiciones de someterse al estrés que significa el viaje. Además de un examen médico, es importante conocer su comportamiento y sus necesidades.

“Hay que entender que estamos exponiendo al perro a un ambiente totalmente desconocido y aversivo para él”, afirma Camilo Arévalo, experto en comportamiento canino. Una vez hecha la valoración pertinente, si la decisión de viajar es positiva deberá preparar a su mascota para el viaje.

Los procesos de habituación suelen tomar varios meses, a menos que se hagan desde que el animal es cachorro. Por esto, debe socializar al animal con su guacal con suficiente tiempo de anticipación.

Una vez esté listo para viajar, “lo primordial es, horas antes del vuelo, suministrar al perro el mayor enriquecimiento ambiental posible. Por ejemplo, un largo paseo donde pueda explorar y olfatear”, comenta Arévalo como parte de las recomendaciones para que el animal esté relajado al momento de viajar.

También deberá asegurarse de tener al día el carnet de vacunas de su mascota y tenerlo disponible en caso de ser requerido en el aeropuerto. Por otra parte, su mascota deberá viajar en un guacal con suficiente espacio, hidratación y comida. Además, es responsabilidad del pasajero garantizar el aseo de los desechos que genere el animal durante el vuelo.

Una vez se informa el requerimiento para viajar con un animal, la aerolínea deberá proporcionar toda la información acerca de las condiciones en las que se realizará el vuelo, el lugar que se dispondrá para el transporte del animal, y los requisitos específicos que se tengan.

Según la Superintendencia de Transporte, “si el transportador evidencia razonablemente que no se cumplen las condiciones de seguridad, salubridad o comodidad necesarias para que el animal pueda ser transportado, deberá evaluar si asume o no el transporte del animal”. En todo caso, cuando se trata de animales de asistencia, ninguna aerolínea podrá negarse a prestar el servicio de transporte.

En este sentido, deberán contar con los recursos para garantizar que el animal sea transportado con seguridad y “conducirlo a su destino sano y salvo”, según establece Supertransporte. En caso de que esto no se cumpla, el usuario podrá presentar una queja ante esta entidad, de manera que se pueda investigar la falta y aplicar las sanciones a las que haya lugar.

