Ideas innovadoras para cuidar y dar el mejor bienestar a sus mascotas

Hoy en día, muchos perritos viven en situación de calle y buscan un hogar lleno de amor. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En la búsqueda de soluciones prácticas y seguras para las mascotas, surgen emprendimientos que combinan innovación y cuidado animal. Por un lado, encontramos chalecos y abrigos diseñados para todo tipo de clima, pensados para mantener a los perros cómodos y protegidos sin importar la temporada. Por otro lado, la tecnología también se hace presente con collares equipados con un QR que permite localizar fácilmente a las mascotas, brindando tranquilidad a los dueños y asegurando que sus compañeros estén siempre a salvo.

Más allá de ofrecer productos útiles, estos emprendimientos tienen un fuerte compromiso social: apoyan a fundaciones y proyectos de rescate animal. Hoy en día, muchos perritos viven en situación de calle y buscan un hogar lleno de amor, y gracias a iniciativas como estas, cada compra no solo beneficia a las mascotas de cada hogar, sino que también contribuye a mejorar la vida de aquellos peludos que más lo necesitan.

Qrarte: es un emprendimiento que ayuda a mantener a las mascotas seguras y localizables. A través de un código QR y tecnología de inteligencia artificial, permite que, en caso de pérdida, la comunidad pueda ayudar a encontrar a la mascota rápidamente.

Braco: es un emprendimiento que ofrece chalecos para mascotas diseñados para cualquier clima. Sus productos son impermeables y abrigadores, protegiendo a los animales tanto de la lluvia como del sol intenso.

