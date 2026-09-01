Influencer es criticada por recomendar devolver un perro porque no era de “raza pura”

Imagen de una pomerania Foto: Óscar Pérez

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Tener un perro significa mucho más que compartir una casa: es construir una compañía, una rutina y un vínculo que, para muchas personas, termina convirtiéndose en parte de la familia. Pero ¿qué ocurre cuando ese vínculo depende de que el animal cumpla con ciertas características físicas?

El caso de la creadora de contenido Karina García volvió a poner esta pregunta sobre la mesa después de contar que le recomendó a una amiga devolver un perro que había recibido como regalo porque, según su apreciación, no era un pomerania de raza pura.

Sus declaraciones desataron críticas en redes sociales y abrieron nuevamente una conversación sobre una problemática que va más allá de un comentario: el abandono de perros que alguna vez fueron comprados y que terminan buscando una segunda oportunidad, sin importar si son de raza o criollos.

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¿Que pasó?

La creadora de contenido colombiana Karina García quedó en el centro de una polémica en redes sociales después de contar, durante una transmisión en vivo, que le recomendó a una amiga devolver un cachorro que había recibido como regalo porque, según su relato, no era un Pomerania de raza pura.

De acuerdo con lo que contó, la familia había recibido el animal pensando que se trataba de un Pomerania, pero posteriormente descubrieron que era un cruce con Shih Tzu. Al referirse a su apariencia, García llegó a compararlo con una “rata” y contrastó sus características con las de su propia mascota de raza.

Sus declaraciones generaron una ola de críticas. Usuarios cuestionaron que la raza o la apariencia de un animal no pueden convertirse en razones para rechazarlo o devolverlo, y señalaron que este tipo de discursos contribuye a tratar a los animales como objetos que pueden cambiarse cuando no cumplen con determinadas expectativas.

El abandono, un problema cada vez más preocupante

Más allá de la polémica, el caso volvió a poner sobre la mesa una problemática que afecta a miles de animales en Colombia: el abandono de perros, incluidos aquellos que fueron comprados o regalados por su apariencia, pero que posteriormente dejaron de responder a las expectativas de sus familias.

Según un censo realizado en 2023, en Colombia había más de tres millones de perros y gatos en situación de calle, una cifra que da cuenta de la magnitud del abandono animal en el país. Y aunque podría pensarse que la mayoría de estos animales son criollos, la realidad que encuentran las fundaciones es distinta: entre los animales rescatados también hay perros de raza, algunos incluso con pedigree, que fueron entregados o abandonados por sus propias familias.

Las razones detrás de estos casos son diversas, pero las organizaciones, han identificado un patrón que se repite: la compra de animales motivada por tendencias, apariencia o la idea de que determinadas razas son más deseables que otras. Lo que comienza como una decisión basada en la moda puede terminar, meses o años después, con un animal buscando un nuevo hogar.

El problema puede hacerse más evidente durante fechas como Navidad, cumpleaños o el Día del Niño, cuando los cachorros todavía pueden ser vistos como regalos o sorpresas y no como animales que requieren cuidados durante toda su vida.

Por eso, las fundaciones y organizaciones de protección animal insisten en que la decisión de llevar un perro a casa debe tomarse de manera responsable, independientemente de si es criollo o de raza.

La tenencia responsable implica contar con el tiempo, los recursos y las condiciones necesarias para garantizar su bienestar durante todas las etapas de su vida.

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¿Qué ocurre con los criaderos?

Otra discusión que abre esta polémica tiene que ver con el negocio de la cría y venta de animales de compañía. Después de todo, si una persona busca un perro de una raza específica, una de las opciones es acudir a un criadero y comprarlo. Pero ahí también surge una pregunta importante: ¿en qué condiciones se crían los animales que llegan a los hogares?

En un criadero responsable, la prioridad debería ser la salud y el bienestar de los animales, con procesos de reproducción planificados, controles veterinarios, seguimiento genético y condiciones adecuadas tanto para las madres como para sus crías.

El problema aparece cuando esta actividad se convierte únicamente en un negocio. Existen establecimientos que han sido señalados por mantener a los animales en condiciones inadecuadas, someter a las hembras a reproducciones constantes o separar a los cachorros de sus madres antes del tiempo recomendado.

En Colombia, además, no existe un registro nacional que permita caracterizar de manera completa la cría y comercialización de animales de compañía ni un listado oficial que reúna a todos los criaderos legalmente constituidos, lo que dificulta conocer la dimensión real de esta actividad y diferenciar con claridad las distintas prácticas de crianza.

Después de la polémica, la creadora de contenido publicó un mensaje en el que ofreció disculpas por sus declaraciones y reconoció que no midió el alcance de sus palabras. También planteó la posibilidad de unir esfuerzos con fundaciones dedicadas a la protección animal.

El episodio, sin embargo, dejó abierta una conversación que va mucho más allá de una polémica en redes sociales: cuando un animal es adquirido por moda, apariencia o como un simple regalo, existe el riesgo de que sea descartado cuando deja de cumplir con las expectativas de su familia.

Desde La Red Zoocial recomendamos priorizar la adopción como una alternativa para brindar una segunda oportunidad a animales que esperan un hogar. Además de ofrecer una segunda oportunidad a un animal que necesita un hogar, esta alternativa permite recordar que el valor de un perro no depende de su raza, su pedigree o sus características físicas.

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