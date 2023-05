Inglaterra prohibirá los collares eléctricos en perros y gatos

La prohibición de estos dispositivos ya entró en vigor en Gales. Foto: Pixabay

El gobierno inglés tomó la decisión de prohibir el uso de collares eléctricos en mascotas. La medida, que comenzará a regir a partir del 1 de febrero de 2024, se dio luego de varios años de campaña por parte de la Asociación Británica de Veterinarios (BVA) y otras organizaciones, incluidas The Kennel Club, Dogs Trust, Battersea y Blue Cross.

Según el proyecto de ley, a partir de esa fecha será un delito punible colocarle un collar de choque electrónico a un perro o gato. La vicepresidenta junior de BVA, Anna Judson, le comentó a BBC News que esta es una verdadera victoria para el bienestar animal y lo calificó como un momento histórico. “Sabemos por investigaciones que usar el miedo como herramienta de entrenamiento es menos efectivo que el refuerzo positivo y puede afectar el bienestar general del animal”, dijo Judson al medio anteriormente mencionado.

La administrativa también informó que la decisión se tomó luego de escuchar los consejos de expertos veterinarios y conductistas que tienen experiencia de primera mano sobre lo que puede salir mal cuando se utilizan métodos de entrenamiento aversivos para controlar y castigar a los animales.

“Recomendamos a cualquier persona que tenga problemas de comportamiento de mascotas que siempre hable con su veterinario para descartar cualquier problema de salud subyacente que pueda estar causando un comportamiento no deseado y obtener consejos sobre cómo manejar cualquier problema de manera positiva y humana. Su veterinario también puede remitirlo a un conductista acreditado para obtener ayuda experta según sea necesario”, agregó Judson.

Cabe recordar que la prohibición de estos dispositivos ya entró en vigor en Gales. La BVA informó que continuará su campaña para impulsar una legislación similar en Escocia e Irlanda del Norte, así como una prohibición total de la venta e importación de collares eléctricos en todo el Reino Unido.

Un collar eléctrico o de choque es un instrumento que puede aplicar una descarga eléctrica en un perro o gato, generalmente cuando el guardián o el entrenador del animal presiona un botón en un control remoto.

Diferentes estudios, incluida la investigación Wag: The Science of Making Your Dog Happy, han demostrado que los collares eléctricos, al igual que otros métodos aversivos, pueden tener efectos negativos en los perros y gatos tanto a corto como a largo plazo. Además, los estudios demuestran que estos dispositivos son menos efectivos que el uso de métodos de entrenamiento basados en recompensas.

“No hay evidencia científica creíble que justifique el uso de collares electrónicos y el uso de collares rociadores o cercas electrónicas para perros. Por el contrario, hay muchas razones para no utilizar nunca estos dispositivos. Existen mejores opciones de entrenamiento, con eficacia comprobada y bajo riesgo”, concluyó la Sociedad Europea de Etología Clínica Veterinaria.

